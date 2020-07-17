İBB, İstanbulluları sanatla buluşturmaya devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın, Covid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan sanatçılara destek olmak ve İstanbulluları sanatla yeniden buluşturmak için düzenlediği etkinlikler devam ediyor.
18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliklerle, çocuklar ve yetişkinler İstanbul’un farklı noktalarında kültür sanatla buluşacak.
Çocuklar için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, “En gerçek Masal”, “ Bilge Aşçı ve Çınar’ın Hikayesi” ve “Bir Çiftlik Masalı” çocuk oyunları ile Charlie Chaplin gösterisi ve Gönül Yeprem çocuk şarkıları konseri gerçekleştirilecek.
Programda yetişkinler için ise Metin Uca “ Bunu mu demek İstedim?” gösterisi, Erdal Güney, Murat Kaya, Cihan Mürtezaoğlu, Özge Eyüpoğlu, ve Latin Caz Grubu konseri yer alıyor.
Pandemi önlemlerine göre düzenlenen ve İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerini sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikler,Ekim ayına kadar farklı noktalarda devam edecek.
18 Temmuz Cumartesi
Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı
16.00-17.00 EN GERÇEK MASAL -ÇOCUK OYUNU
17.00-18.00 GÖNÜL YEPREM- ÇOCUK ŞARKILARI KONSERİ
18.00-20.00 LATİN CAZ GRUBU
Silivri Meydan
19.00-20.30 ÖZGE EYÜPOĞLU KONSERİ
21.00-22.30 CİHAN MÜRTEZAOĞLU
19 Temmuz Pazar
Maltepe50. Yıl Parkı
17.00-18.00 BİR ÇİFTLİK MASALI (ÇOCUK OYUNU)
19.00-20.30 ERDAL GÜNEY KONSERİ
21.00-22.30“ BUNU MU DEMEK İSTEDİM” GÖSTERİMİ (METİN UCA )
Arnavutköy Şehir Parkı
16.00-17.00 BİLGE AŞÇI VE ÇINAR’IN HİKAYESİ (ÇOCUK OYUNU)
16.00-18.00 CHARLİE CHAPLİN- SOKAK SANATI
18.00-20.00 MURAT KAYA KONSERİ