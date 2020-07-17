İBB, İstanbulluları sanatla buluşturmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın, Covid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan sanatçılara destek olmak ve İstanbulluları sanatla yeniden buluşturmak için düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliklerle, çocuklar ve yetişkinler İstanbul’un farklı noktalarında kültür sanatla buluşacak.

Çocuklar için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, “En gerçek Masal”, “ Bilge Aşçı ve Çınar’ın Hikayesi” ve “Bir Çiftlik Masalı” çocuk oyunları ile Charlie Chaplin gösterisi ve Gönül Yeprem çocuk şarkıları konseri gerçekleştirilecek.

Programda yetişkinler için ise Metin Uca “ Bunu mu demek İstedim?” gösterisi, Erdal Güney, Murat Kaya, Cihan Mürtezaoğlu, Özge Eyüpoğlu, ve Latin Caz Grubu konseri yer alıyor.

Pandemi önlemlerine göre düzenlenen ve İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerini sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikler,Ekim ayına kadar farklı noktalarda devam edecek.

18 Temmuz Cumartesi

Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı

16.00-17.00 EN GERÇEK MASAL -ÇOCUK OYUNU

15.30-17.00 CHARLİE CHAPLİN- SOKAK SANATI

17.00-18.00 GÖNÜL YEPREM- ÇOCUK ŞARKILARI KONSERİ

18.00-20.00 LATİN CAZ GRUBU

Silivri Meydan

19.00-20.30 ÖZGE EYÜPOĞLU KONSERİ

21.00-22.30 CİHAN MÜRTEZAOĞLU

19 Temmuz Pazar

Maltepe50. Yıl Parkı

17.00-18.00 BİR ÇİFTLİK MASALI (ÇOCUK OYUNU)

19.00-20.30 ERDAL GÜNEY KONSERİ

21.00-22.30“ BUNU MU DEMEK İSTEDİM” GÖSTERİMİ (METİN UCA )

Arnavutköy Şehir Parkı

16.00-17.00 BİLGE AŞÇI VE ÇINAR’IN HİKAYESİ (ÇOCUK OYUNU)

16.00-18.00 CHARLİE CHAPLİN- SOKAK SANATI

18.00-20.00 MURAT KAYA KONSERİ