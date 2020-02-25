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İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın ücretsiz kültürel etkinlikleri devam ediyor.

25 Şubat 2020 Salı 22:04
İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor

İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor

Büyük şair Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşın'da verilen mücadeleyi anlattığı "Kuvayi Milliye Destanı" ile, sevgi kavramını akıcı bir hikaye ile anlatan Ali Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve oynadığı "Sevgiler Alıyorum Eskici" oyununun da yer aldığı 13 tiyatro oyunu kültür merkezlerinde ücretsiz olarak İstanbullularla buluşuyor.

Program şu şekilde;

27 Şubat Perşembe Saat 20.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Kuvayi Milliye Destanı”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Muteber”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Hayatım Roman”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Yalan Dolan”


 

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Artist Pakize”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Ter”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Bir Kadın Uyanıyor”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Karahindiba”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Aynada Kırılan Kadınlar”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Sevgiler Alıyorum Eskici ”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”

Şile Kültür Merkezi’nde “Yusuf & Yusuf”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamleti”

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