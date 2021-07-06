İBB Kent Orkestrası Açıkhava Yaz Konserleri Başlıyor
Pandemi döneminde kültür sanat faaliyetlerinin kapalı ve açık mekanlarda son bulmasıyla kültür sanat faaliyetlerine uzak kalan İstanbulluları normalleşmeyle beraber müzik dolu geceler bekliyor.
İBB Kent Orkestrası yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı bölgelerindeki konserleri halka açık ve ücretsiz olacak, açık havanın tadını müzikseverlerle birlikte çıkarmaya hazırlanan kent orkestrasının etkinlik takvimi haberin devamında,
Temmuz Ayı Konser Takvimi:
8 Temmuz Perşembe 21.00 – Florya Sahil Parkı
9 Temmuz Cuma 19.00 – Hasanpaşa Gazhane Müzesi Açılışı
13 Temmuz Salı 21.00 – Yakuplu Kent Ormanı
14 Temmuz Çarşamba 21.00 – Haliç Sahili ( Haliç metro köprüsü yanı)
26 Temmuz Pazartesi 21.00 – Maçka Parkı
İBB MEHTERANI
İBB Mehteranı İstanbul’un tarihi ve turistlik noktalarında genişletilmiş repertuvarıyla açık hava konserleriyle İstanbullularla buluşacak. Türk kültürünün geçmişten günümüze kadar gelmiş mehter marşları İstanbul’un meydanlarında, sahillerinde ve parklarında yankılanacak.
Temmuz Ayı Konser Takvimi:
10 Temmuz Cumartesi 19.30 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı)
11 Temmuz Pazar 19.30 – Beykoz Çayırı
28 Temmuz Çarşamba – Büyükçekmece Festivali
30 Temmuz Cuma 19.30 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı)