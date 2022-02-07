İBB Kent Orkestrası ABBA’nın Şarkılarıyla 10 Şubat’ta CRR’de

Ulusal ve uluslararası eserleri tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında konserler veren İBB Kent Orkestrası, 10 Şubat’ta dinleyicilerin karşısına İsveçli ABBA grubunun unutulmaz şarkılarıyla çıkıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konser, saat 20.00’de başlayacak.

İBB Kent Orkestrası’nı Üstüner Büyükgönenç’in yöneteceği konserin sunuculuğunu ise İzzet Öz üstleniyor.

1973'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda üçüncü olan "Ring Ring" 1974'te yine aynı yarışmada birinci olan "Waterloo", grubun ününe ün katan Mamma Mia, klasikler arasına giren “Fernando” ve ABBA ismini ölümsüzleştiren “Dancing Queen” hafızalardan silinmeyecek bu konserde seslendirilecek eserler arasında.

Müzikleriyle tüm zamanların en iyi grupları arasında gösterilen ABBA, dünyada kendilerine milyonlarca hayran edindi. “Waterloo” şarkısı, grubu 1974’te Eurovision birincisi yaptı. 2005’te, BBC’de yapılan özel bir yayında şarkı “Eurovision tarihinin en iyisi” seçildi. ABBA, dünyanın en önemli müzikali kabul edilen Mamma Mia’nın bestelerinin de sahibi.

Konser videosu: https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=Covu2yATEw1

İletişim: Sümeyra Gümrah 0532 609 3525