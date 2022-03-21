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İBB | Konser | İstanbul’da Nostalji Rüzgarları Esecek

İstanbullular, baharı nostalji rüzgarları ile karşılayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Dairesi, 22-27 Mart tarihlerinde şehrin iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri’nde Bir Tatlı Huzur konserleri düzenliyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:35
İBB | Konser | İstanbul’da Nostalji Rüzgarları Esecek

İstanbul’da Nostalji Rüzgarları Esecek

Zeki Müren, Müzeyyan Senar, Hamiyet Yüceses gibi Türk Müziği’nin unutulmaz seslerinden dinlediğimiz şarkılardan oluşan konserlerin yanı sıra Devr-i Alem, Ferâhnak Serenad, Ayşe Mine İle 80’lere Yolculuk, Zekai Tunca ile Hatıralar gibi birbirinden farklı konseptlerde on altı konserle, İstanbullular müzik ziyafeti yaşayacak.

 Bir Tatlı Huzur konserleri çerçevesinde kadınlar için özel bir etkinlik de yer alıyor. İstanbullu kadınlar Yılmaz Morgül ile Kadınlar Matinesi’nde, geçmişe yolculuk yapıp gazino kültürünün özel programlarından olan kadınlar matinesinde eğlenceli vakit geçirecekler.

Etkinlikler kapsamında konserlerin yanı sıra İstanbulluları zamanda yolculuğa çıkaracak bir de sergi düzenleniyor. Geçmişten günümüze taş plak ve gramofonlardan oluşan  “Mazinin Sesleri”sergisi, 22 - 29 Mart tarihleri arasında Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gezilebilecek. Sergide, Sacit Cavşak’ın koleksiyonunda bulunan 20 kadar gramofon, çeşitli aksesuarlar ve çok sayıda taş plak yer alıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook,  ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

MASAL TADINDA ZEKİ MÜREN / 22 Mart, saat 20.00

İBB ORKESTRALAR TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUĞU

KARTAL İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ 

FERÂHNÂK SERENÂD/ 22 Mart saat 20.00

RUHİ AYANGİL

ÜMRANİYE İBB ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 

ŞARKILAR SENİ SÖYLER MÜZEYYEN SENAR ŞARKILARI/22 Mart saat 20.00

MURAT SENAR

BAKIRKÖY İBB CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ 

TÜRK MÜZİĞİNDE DOKTOR BESTEKARLAR/23 Mart saat 20.00

İBB ORKESTRALAR TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUĞU

ÜMRAİNİYE İBB ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 

DEVR-İ ALEM/23 Mart saat 20.00

BEKİR ÜNLÜATAER

FATİH İBB ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 

EROL SAYAN ŞARKILARI/23 Mart saat 20.00

YAPRAK SAYAR

ESENLER İBB PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 

GÖNÜLDEN NAĞMELER/ 24 Mart, saat 20.00 

TARKAN ÖNGEN

KARTAL İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ 

MÜZİKLİ SÖYLEŞİ/24 Mart saat 20.00

METİN UCA   & ATİLLA ATASOY                                                                               

FATİH  İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

 AYŞE MİNE İLE 80'LERE YOLCULUK/25 Mart saat 20.00

AYŞE MİNE

FATİH İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ 

MAZİNİN SESLERİ /25 Mart saat 20.00

KARTAL İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ 

GRUP AHENK İLE POP FASLI/25 Mart saat 20.00

GRUP AHENK

ÜMRANİYE İBB ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 

ZEKAİ TUNCA İLE HATIRALAR/26 Mart saat 20.00

ZEKAİ TUNCA

FATİH İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

 NİHAVENT MEYDAN FASLI/26 Mart saat 20.00

İBRAHİM SUAT ERBAY VE 5 HANENDE VE 7 SAZENDE SANATÇISI

KARTAL İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

 YILMAZ MORGÜL İLE KADINLAR MATİNESİ/27 Mart saat 20.00

YILMAZ MORGÜL

ESENLER İBB PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

 HAMİYET YÜCESES ŞARKILARI/27 Mart saat 20.00

EDA KARAYTUĞ

BAKIRKÖY İBB CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ 

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KonserİBBNostaljiBir Tatlı Huzur Konserleri
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