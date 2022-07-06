Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB konser takvimi | Meydanlar müzikle şenlenecek

İBB Orkestralar Müdürlüğü, zengin repertuvarı ve benzersiz performansıyla İstanbullulara müzik dolu bir yaz yaşatacak.  

06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:22
İBB konser takvimi | Meydanlar müzikle şenlenecek

İBB konser takvimi | Meydanlar müzikle şenlenecek

Temmuz ayında müzikseverler, pop ve cazdan Türk sanat müziğine kadar şehri açık hava sahnesine dönüştüren ücretsiz konserlerin keyfini çıkaracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , açık hava konserleri ile müziği kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Temmuz’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerle İstanbul’un park ve meydanlarından ezgiler yükselecek. İBB Orkestralar Müdürlüğü bünyesindeki Kent Orkestrası, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Mehter toplulukları ile şehrin müziğini İstanbullularla buluşturacak.

HAFIZALARA KAZINAN ŞARKILAR

Şehrin köklü orkestralarından İBB Kent Orkestrası, Üstüner Büyükgönenç şefliğinde Temmuz ayı boyunca klasik, pop caz, yerli- yabancı pop müziklerinden oluşan geniş yelpazeli repertuarı ile iyi müzikseverle buluşturacak. 

İBB Kent Orkestrası Açık Hava Konserleri Temmuz Takvimi şu şekilde ;

7 Temmuz Perşembe     Saat: 21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı

19 Temmuz Salı            Saat: 21.00 Çatalca Meydanı

21 Temmuz Perşembe   Saat: 21.00 Beylikdüzü Yaşam Vadisi

26 Temmuz Salı             Saat: 21.00 Ataşehir Amfili Park

27 Temmuz Çarşamba   Saat :21.00 Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı

28 Temmuz Perşembe    Saat 21.00 Avcılar Gümüşpala Nejat Uygur Açıkhava Sahnesi

TÜRKÜLER VE EZGİLER MEYDANLARA TAŞINIYOR

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu’nun ezgilerini, türkülerini İstanbullu müzikseverlere dinletecek. Şef Nurettin İlhan yönetimindeki topluluk, Ege’den Güneydoğu’ya uzanan geniş repertuvarı ve kadim Anadolu kültürünün renk ve zenginliklerini gözler önüne serecek.

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Açık Hava Konserleri Temmuz Takvimi şu şekilde :

6 Temmuz    Çarşamba   Saat: 19.00  Beşiktaş Demokrasi Meydanı

18 Temmuz Pazartesi      Saat: 19.00  Gaziosmanpaşa Meydanı

20 Temmuz Çarşamba    Saat: 21.00  Beylikdüzü Yaşam Vadisi

24 Temmuz  Pazar         Saat: 19.30   Sancaktepe Abdurrahman Gazi Parkı

25 Temmuz Pazartesi      Saat:19.00   Üsküdar Meydanı

30 Temmuz Cumartesi    Saat: 20.00   Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı

31 Temmuz Pazar            Saat: 19.30   Maltepe Sahili

Maaşının azlığından yakınan AKP'li vekil, huzur hakkıyla mutlu olmuş
Maaşının azlığından yakınan AKP'li vekil, huzur hakkıyla mutlu olmuş
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki
Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki
Avanta burs skandalının kahramanları tazminat davası açtı
Avanta burs skandalının kahramanları tazminat davası açtı
Koca koca adamlar, İBB Başkanının elini kolunu nasıl bağlarız arayışında
Koca koca adamlar, İBB Başkanının elini kolunu nasıl bağlarız arayışında
İBB uyardı | Gece yarısından sonra dikkat
İBB uyardı | Gece yarısından sonra dikkat
Üsküdar'da Atatürk Anıtı restore gerginliği
Üsküdar'da Atatürk Anıtı restore gerginliği
Her adımda tarih var
Her adımda tarih var
İBB uyardı | Öğle saatlerine dikkat
İBB uyardı | Öğle saatlerine dikkat
Anahtar Kelimeler:
İBBKonserIbb Konser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Kara Murat'a veda ediyor | Cüneyt Arkın için son görev
Türkiye Kara Murat'a veda ediyor | Cüneyt Arkın için son görev
AKM'de Lazgi gecesi | Özbek Lazgi Balesi izleyenleri büyüledi
AKM'de Lazgi gecesi | Özbek Lazgi Balesi izleyenleri büyüledi
Sanal Dedektifler sanat turunda
Sanal Dedektifler sanat turunda
İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı
İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı
Müzik eşliğinde sanat | Türk NFT sanatçıları ilham verdi
Müzik eşliğinde sanat | Türk NFT sanatçıları ilham verdi
Her adımda tarih var
Her adımda tarih var
Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak
Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak
Ahi Evran Türbesi'nde 1400 yıllık figürleri kazıdılar
Ahi Evran Türbesi'nde 1400 yıllık figürleri kazıdılar
İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık
İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık
Türkiye Yazarlar Birliği ödülü yazarımız Selvigül Şahin’e verildi
Türkiye Yazarlar Birliği ödülü yazarımız Selvigül Şahin’e verildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim