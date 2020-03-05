İBB Kültür Merkezleri Bu Hafta Sonu Yine Dopdolu





İBB Kültür merkezlerinde 07 Mart Cumartesi akşamı, saat 20.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerden bazıları şöyle;

Zekai Tunca

Şarkıları kendisi dışında, en gözde sanatçılar tarafından da seslendirilen, profesyonel müzik yaşamına başladığı 1960’lardan bu yana, Türk Sanat Müziğine büyük hizmetler vermiş, sanat yaşamında yarım yüzyılı devirmiş, duayen bestekar ve solist Zekai Tunca, İBB Şile Kültür Merkezi’nde harika bir sanat müziği akşam yaşatacak.

Livaneli Orkestrası

Uzun yıllar İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda sanat yönetmenliği görevi üstlenen Ferhat Livaneli ve değerli orkestrası Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Ayşe Mine

Türk sanat müziğinin efsane sanatçılarından Ayşe Mine, 07 Mart Cumartesi akşamı Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ‘TSM’nin Özel Şarkıları’ başlıklı konserde, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Anlatımını Tilbe Saran’ın üstleneceği Berrin Sulari ve Feryal Öney solistliğinde “Kadınların Müziği Dinletisi” temalı “Çiçekli Perdelerin Ardı” etkinliği gerçekleştirilecektir.

Konserler 7 Mart Cumartesi saat 20.00

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Deniz Özçelik”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Aynur Haşhaş”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Ayşe Mine”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi “Semra Türel”

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Grup İmera”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Ezgi Eyüpoğlu”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Zeynep Başkan”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Livaneli orkestrası”

Şile Kültür Merkezi’nde “Zekai Tunca”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Kolpa”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Ersan Erdura”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde “Sadık Gürbüz”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Apolas Lermi”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi “Çiçekli Perdelerin Ardı” (8 Mart Pazar 20.00)

23 Çocuk Oyunu Ücretsiz Olarak Miniklerle Buluşacak

Kültür merkezlerinde 7 ve 8 Mart günü saat 14.00 de minik tiyatro severlerle buluşacak çocuk oyunları şöyle:

07 Mart Cumartesi 14.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Kırmızının Hayali”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Canavar mı Yok mu ?”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Pocahontas Yeni Dünyanın Keşfi”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Erik Çekirdeği”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Süper Hospi Mikroplara Karşı”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Merhaba Gölgem”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Bremen Mızıkacıları”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Alis Harikalar Diyarında”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Süper Dedektif Gizli Görev”

Şile Kültür Merkezi’nde “Bal Arıları ve Hınzır Ayı”

Fatih Ali EmiriKültür Merkezinde “Çerçöp Derler Bize”

08 Mart Pazar 14.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Haylaz Peter”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Çoço, Çiçi, Odrik””

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Masal ile Minnoş”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Küçük Hezarfen’

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Mutlu Kedicikler Ülkesi”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Huhu ile Fufu”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Dört Kafadar Müzikali”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Kuşlar Sınıfı”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Küçük Kedi Tırtık”

Fatih Ali EmiriKültür Merkezinde“Noktalama İşaretlerinin Serüveni”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Korkusuz Salyangoz”

Şile Kültür Merkezi’nde “Tavşan Aranıyor”

Tiyatro severlere Ücretsiz 11 Farklı Oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, 8 Mart akşamı da kültür merkezlerinde bu kez tiyatro severleri ağırlıyor. 11 kültür merkezinde sahnelenecek yetişkin oyunları şu şekilde:

08 Mart Pazar Saat 19.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Aziz Nesin Kabare”

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Ocak”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Hüzzam”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde “Cyrano de Bergerac”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Kaç Baba Kaç”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Muteber”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Evliliğin Halleri”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Komedya 2020”

Şile Kültür Merkezi’nde “Seninle Evlenir miyim ? ”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Rulet”