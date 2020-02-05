İBB Kültür Merkezlerinde bu hafta 60 dan fazla etkinlik var

İstanbullular Bu Hafta İBB Kültür Merkezlerinde 60 dan fazla etkinlikle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hafta 13 konser, 26 çocuk oyunu, 27 Tiyatro ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür merkezlerinde 8 Şubat akşamı, saat 20.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek

Konser Listesi

Zeynep Karababa

Ozan geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinden biri olan, türküleri ve halk ozanları ile tanınan Çamşıhı yöresinden Zeynep Karababa, Geleneksel Türk halk müziği’nden seçme eserlerle türkü severlerle, İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde buluşacak.

İstanbul12 Orkestrası

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rumca, İbranice ve Balkan dillerinde, farklı müzik türlerinde eserleri yorumlamalarıyla dikkat çeken, çok geniş bir yelpazede müzik icra eden “İstanbul12 Orkestrası” İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde Dünya Müziği’nden seçmeler sunacak.

Zekai Tunca

Şarkıları kendisi dışında, en gözde sanatçılar tarafından da seslendirilen, profesyonel müzik yaşamına başladığı 1960’lardan bu yana, Türk sanat müziğine büyük hizmetler vermiş, sanat yaşamında yarım yüzyılı devirmiş, duayen bestekar ve solist Zekai Tunca, İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde harika bir sanat müziği akşam yaşatacak.

Cemniyet

Devrim Altanay öncülüğünde kurulan Cem’niyet grubu, Cem Karaca’nın Türk Rock yapıtaşları olarak adlandırılan unutulmaz ve eşsiz şarkılarını İBB İdris Güllüce Kültür Merkezin’de seslendirecek.

Reyhan Karaca

90’lı yıllarda çıkarttığı “Sevdik Sevdalandık” adlı albümüyle büyük başarı yakalayan, sonrasında yaptığı çalışmalarla müzik hayatını devam ettiren Reyhan Karaca, İBB Prof. Dr. Adem BAŞTÜRK Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Nurettin Rençber

Öğretmen olması nedeniyle Anadolu’nun bir çok yerinde bulunan, değişik yörelerden harmanladığı eserlerin büyük çoğunluğu söz ve müziği kendisine ait olan halk müziği sanatçısı Nurettin Rençber İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Yol’a Düş

Unutulmaya yüz tutan türküleri, değerleri ezgiler ve sözler ile canlı tutmaya, unutturmamaya çalışan özgün müzik grubu Yol’a Düş, İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde sizlerle olacak.

Kolpa

Türkiye’nin en başarılı Pop-Rock Gruplarından Kolpa, 8 Şubat akşamı İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

Yaşar Kabaosmanoğlu

Konserlerinde Artvin yöresinin geleneksel Türkülerinin yanında, Karadeniz bölgesinin Türkü ve horonları ile geniş bir repertuvar sunan Yaşar Kabaosmanoğlu “Karadenin Halk Müziği” konseriyle İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde sevenleri ile buluşacak

Grup İmera

2014 yılının kurulan, eserlerinde Karadeniz’in doğasından geçmişine uzanan esintilere yer veren; sevda, özlem, hasret, kavuşma hikâyelerini barındıran Grup İmera, şarkılarını İBB Şile Kültür Merkezi’nde yorumlayacak.

Ömür Gedik

Şarkıcı Ömür Gedik “Film Gibi Şarkılar” temalı konseri ile İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde

Sedat Anar

Sedat Anar Türkiye’de unutulmuş bir çalgı olan santuru, yaptığı bestelerle ve icralarla tekrardan hatırlatan ve gün yüzüne çıkaran santuridir. Çocukluğu hikâye anlatıcısı olan dedesi ile def eşliğinde ilahiler söyleyen ninesinin yanında geçmiş, küçüklüğünden itibaren çalgılara ilgi duymuştur. Santur öğrenmek için İran'a giderek ustalarından eğitim alan Sedat Anar, İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde olacak.

Ceylan Kaya

Türk Halk Müziği sanatçısı Ceylan Kaya halk müziğini, Doğu’nun geleneklerinin Batı’nın özellikleri ile harmanlandığı konseriyle Ceylan Kaya, İBB Başakşehir Kültür Merkezi’nde dinleyicileri ile buluşuyor.

26 Çocuk Oyunu Ücretsiz Olarak Miniklerle Buluşacak

Kültür merkezlerinde 8-9 Şubat günü saat 14.00 de minik tiyatro severlerle buluşacak çocuk oyunları ise şöyle:

08 Şubat Cumartesi:

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Karlar Kraliçesi Müzikali”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Merhaba Gölgem” Güngören

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Fatih Ermiş İle Çocukça Şeyler”

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Kayıp Sayfa”

Başakşehir Kültür Merkezi’nde “Çirkin Ördek Yavrusu”

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Tatlı Düşler”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Çizmeli Kedi”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde “Haylaz Peter”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Beneksiz Böcek Uğur”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Bilge Aşçı ve Çınar'ın Hikayesi”

Şile Kültür Merkezi’nde “Çoço Çiçi ve Odrik”

SultanbeyliProf. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Tabiatın Şarkısı”

09 Şubat Pazar

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “İnci Krallığı Prensesleri ve Müzikali”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Kahraman Ağustos Böceği”

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Bay Şıngır Mıngır”

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Süper Hospi Mikroplara Karşı ”

Başakşehir Kültür Merkezi’nde “Bulut’un Hikayesi”

İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Kırmızı Başlıklı Pinokyo”

Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Oz Büyücüsü”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Masalcı Havuç İle Kuklacı Sibel Ablanın Hikayeleri”

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde “Kayıp Prens İle Uç Uç Böceği”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Sevgi Ormanı”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Pocahontas Yeni Dünyanın Keşfi”

Şile Kültür Merkezi’nde “Küçük Kedi Tırtık”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Sabırsız Aliş”

Tiyatroseverlere Ücretsiz 27 Farklı Oyun

İstanbul Büyükşehir ,6-7 ve 9 Şubat akşamları, kültür merkezleri kapılarını bu kez tiyatro severlere açıyor. 13 kültür merkezinde sahnelenecek yetişkin oyunları şu şekilde:

06 Şubat Perşembe saat 20.00

Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Davetsiz Misafirler”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde ‘Hüzzam”

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Ter”

Başakşehir Kültür Merkezi’nde “Kadın”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Müfettiş”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Özveri”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Kimmiş O ?”

Şile Kültür Merkezi’nde “Ben ve Öteki”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Bizim Evde İki Devre”

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Teftişör”

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde “Tak Tak Takıntı”

İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Kim Var Orada ? Muhsin Bey’in Son Hamleti”

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Raif ile Letafet

07 Şubat Cuma saat 20.00

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde “Karahindiba”

09 Şubat Pazar saat 19.00

Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Ocak”

Sarıyer Kültür Merkezi’nde ‘Binbir Gece Masalları”

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Bir Kadın Uyanıyor”

Başakşehir Kültür Merkezi’nde “Aşık Mahzuni Şerif”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Böyle Buyurdu Zerdüşt”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Kılıbık”

Şile Kültür Merkezi’nde “Gizli Emir”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Begonviller Yaza Açar mı ?”

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Sevgiler Alıyorum Eskici”

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde “Aşk Kalıcıdır”

İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde “Bence Hiç Komik Değil”

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Dünya’nın En Güzel Arabistanı”