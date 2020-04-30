Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İBB Kültür online etkinlikler ile mayıs takvimi dolu dolu

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın, salgın nedeniyle evlerde geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde“Evde Kültür Sanat” adıyla digital platforma taşıdığı etkinliklerle mayıs ayında da sürecek.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:17
İBB Kültür online etkinlikler ile mayıs takvimi dolu dolu

İBB Kültür Daire Başkanlığı online etkinlikler ile mayıs ayında da sizlerle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın, salgın nedeniyle evlerde geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde“Evde Kültür Sanat” adıyla digital platforma taşıdığı etkinlikler, birbirinden zengin içeriklerle mayıs ayında da sürecek.

Daha önce sahnelenmiş Şehir Tiyatroları oyunları yayınlanacak

Her hafta, belgesel, film gösterimleri ile çocuklar ve yetişkinler için daha önce sahnelenmiş Şehir Tiyatroları oyunları yayınlanacak. Ayrıca, çocuklar için masallar ve atölye çalışmaları, konserler, kültür sanat söyleşileri ve gezgin sohbetleri de programda öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.19 Mayıs ve İstanbul’un Fethi için düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra Engelliler Haftası içinde film ve içerikler paylaşılacak

Online etkinlikler hız kesmeden devam edecek

İstanbul Kültür Daire Başkanlığı’nın kültür merkezleri ve tiyatroların kapanmasının hemen ardından dijital ortama taşıdığı içeriklerin, belgesel ve tiyatro oyunlarının gösterimleri geniş bir takipçi tarafından beğeniyle izlenmişti.

Şimdi de mayıs ayı programını, kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil uygulamasında, İBB Kültür Sanat kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Zorlu PSM ’de Bu Hafta 02 – 08 Mart
Zorlu PSM ’de Bu Hafta 02 – 08 Mart
BMC'nin otobüsü ile Baksı Müzesi'ne taşınacak
BMC'nin otobüsü ile Baksı Müzesi'ne taşınacak
Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı
Aleyna Tilki şarkılarının sayısını artırdı
Bavul oyuncuları, tiyatroyu ve turneleri anlattı
Bavul oyuncuları, tiyatroyu ve turneleri anlattı
Kağıt toplayıcılar Avanak Avni'yi çaldı
Kağıt toplayıcılar Avanak Avni'yi çaldı
25. İstanbul Caz Festivali başlıyor
25. İstanbul Caz Festivali başlıyor
Ödül Rekortmeni Oyun Akasya'da Izleyici Ile Buluştu
Ödül Rekortmeni Oyun Akasya'da Izleyici Ile Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden
300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden
Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı
Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı
Kitap | Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?
Kitap | Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?
Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı | TUDEM
Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı | TUDEM
17 TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda finale kalan 20 eser belli oldu
17 TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda finale kalan 20 eser belli oldu
Kitap | Hayat ile ölümün arasındaki göbekbağı; Göbeklitepe
Kitap | Hayat ile ölümün arasındaki göbekbağı; Göbeklitepe
Hatice Şendil | Oyunculuk Bir Olma Halidir
Hatice Şendil | Oyunculuk Bir Olma Halidir
Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda
Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda
Kitap | Küreselciler, İmparatorluğun Sonu ve Neoliberalizmin Doğuşu
Kitap | Küreselciler, İmparatorluğun Sonu ve Neoliberalizmin Doğuşu
23 Nisan’da Unutulmaz Çocuk Şarkıları Çocuklara Hediye!
23 Nisan’da Unutulmaz Çocuk Şarkıları Çocuklara Hediye!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim