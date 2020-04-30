İBB Kültür online etkinlikler ile mayıs takvimi dolu dolu

İBB Kültür Daire Başkanlığı online etkinlikler ile mayıs ayında da sizlerle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın, salgın nedeniyle evlerde geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde“Evde Kültür Sanat” adıyla digital platforma taşıdığı etkinlikler, birbirinden zengin içeriklerle mayıs ayında da sürecek.

Her hafta, belgesel, film gösterimleri ile çocuklar ve yetişkinler için daha önce sahnelenmiş Şehir Tiyatroları oyunları yayınlanacak. Ayrıca, çocuklar için masallar ve atölye çalışmaları, konserler, kültür sanat söyleşileri ve gezgin sohbetleri de programda öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.19 Mayıs ve İstanbul’un Fethi için düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra Engelliler Haftası içinde film ve içerikler paylaşılacak

Online etkinlikler hız kesmeden devam edecek

İstanbul Kültür Daire Başkanlığı’nın kültür merkezleri ve tiyatroların kapanmasının hemen ardından dijital ortama taşıdığı içeriklerin, belgesel ve tiyatro oyunlarının gösterimleri geniş bir takipçi tarafından beğeniyle izlenmişti.

Şimdi de mayıs ayı programını, kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil uygulamasında, İBB Kültür Sanat kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.