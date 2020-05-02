

İBB'nin kitap kampanyasına 170 bin talep geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ’nin online satış platformu istanbulkitapcisi.com, Koronavirüse (Covid-19) ile mücadele nedeniyle sosyal alanların sınırlandığı bu süreçte, evde geçirilen zamanını kitap okuyarak değerlendirmek isteyenler için #EvimdeyimOkuyorum kampanyasını gerçekleştirdi. Edebiyat ve araştırma kitaplarından,ders ve etkinlik kitaplarına kadar 200 bin çeşit kitap, yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunuldu.

Türkiye’nin tüm illerinden sipariş alındı ve 170 binden fazla kitap, 81 ilimizle buluştu. 30 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında 5 binden fazla yayınevine ait 200 binin üzerinde kitap, yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunuldu.

TÜM İLLERDEN SİPARİŞ ALINDI

Kampanya sürecinde istanbulkitapcisi.com’a yaklaşık 330 bin farklı kişi giriş yaparak 6 milyon 500 binden fazla kitapları incelendi. Kampanya döneminde 81 ilden 598 farklı ilçeden 21 binin üzerinde kitap siparişi verildi.

Kültür AŞ kampanya kapsamında aralarında Ahmet Ümit, Ferit Edgü, Murat Gülsoy, Gönül Kıvılcım, Aytül Akala, Şüktü Erbaş, Haydar Ergülen’in bulunduğu usta yazarlardan, her yaş grubu ve ilgili alanına uygun kitap önerileri aldı. Ayrıca sosyal medya sayfalarından yeni ufuklar açacak kitap listeleri paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyaya kitap önerileriyle destek verdi.

Kitapsevererlerin, 6 bin yayıncının yayımladığı 400 binden fazla kitaba ulaşabilecekleri istanbulkitapcisi.com’da Türkiye’nin tüm illerinden sipariş verilebiliyor. Türkiye’nin her yerine kargo ücreti 7 TL 99 kuruş iken, 75 TL üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmıyor.

İSTANBUL KİTAPÇISI

İstanbul Kitapçısı, Kültür AŞ Yayınları’nın İstanbul’un tarihi ve kültürel değerini yansıtan kitapları ile aynı zamanda şubeleri ve istanbulkitapcisi.com aracılığıyla diğer yayınevlerinin pek çok farklı alandaki kitaplarının satışını gerçekleştiriyor. İstanbul Kitapçısı, kitapseverlere ve İstanbul tutkunlarına; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş, Eminönü, Edirnekapı (Panorama 1453 Müzesi), Kemerburgaz Kent Ormanı ve Sultanahmet’te Şerefiye Sarnıcı içinde bulunan 7 mağazası ve Türkiye'deki yaklaşık 6 bin yayınevi ve 400 bine yakın kitabın kayıtlı olduğu online satış platformu istanbulkitapcisi.com ile hizmet veriyor.