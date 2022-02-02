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İBB Orkestraları Şubat Ayı Programı 

Sanatseverlerin ilgiyle bekledikleri İBB Orkestraları konserleri, bu yıl da Bakırköy’den Kartal’a, Güngören’den Tuzla’ya başarılı şeflerin yönetimde İstanbul’un bir çok noktasında zenginliğini sergilemeye devam edecek.

02 Şubat 2022 Çarşamba 22:32
İBB Orkestraları Şubat Ayı Programı 

İBB Orkestraları Şubat Ayı Programı 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Şubat ayına dolu dolu bir programla giriyor. Klasikten halk müziğine, sanat müziğinden bandoya kadar toplam 19 konser Ocak ayı boyunca İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak.

Sanatseverlerin ilgiyle bekledikleri İBB Orkestraları konserleri, bu yıl da Bakırköy’den Kartal’a, Güngören’den Tuzla’ya başarılı şeflerin yönetimde İstanbul’un bir çok noktasında zenginliğini sergilemeye devam edecek.

Programa göre 2 Şubat'ta Türk Sanat Müziği Topluluğu ile başlayacak konserler 26 Şubat'ta Kent Orkestrası ile son bulacak.

Ayın en dikkat çeken konserlerinden biri Türk Müziği’nin en önemli temsilcilerinden Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlerinin seslendirileceği anma konseri. Konser; 2 Şubat’ta Ümraniye İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da,  5 Şubat’ta Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da gerçekleşecek.

Bir diğer dikkat çekici konser ise Kent Orkestrası'nın bir dönemin en popüler gruplarından olan ABBA   konseri. Ulusal ve uluslararası eserleri tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında konserler veren İBB Kent Orkestrası bu kez dinleyicilerin karşısına İsveçli ABBA grubunun unutulmaz şarkılarıyla çıkıyor.  10 Şubat'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda  gerçekleştirecek konserde grubu ölümsüzleştiren “Dancing Queen”, "Ring Ring" seslendirilecek eserler arasında.

Ayrıca İBB Oda Müziği Topluğu ‘Film Müzikleri’ konseri, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu da  ‘Doğu’nun Türküleri’ konseriyle seçkin eserlerini dinleyicisiyle buluşacak.

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İBB
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