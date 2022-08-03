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İBB Semt Festivalleri ay sonuna kadar sürecek

İBB, yaz ayı boyunca başlattığı Semt Festivalleri kapsamında Kartal,.Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer ve Sancaktepe'de çok sayıda grup ve sanatçı sahne alacak.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:23
İBB Semt Festivalleri ay sonuna kadar sürecek

İBB Semt Festivalleri ay sonuna kadar sürecek


 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, şehrin etkinlik merkezlerine uzak semtlerindeki yetişkin ve çocukları konserler, söyleşiler,tiyatro oyunları ve atölyelerle buluşturmaya devam ediyor. İBB Semt Festivalleri, yaz tatilini İstanbul’da geçirmek zorunda kalan ve kültür sanat etkinliklerine erişimi kısıtlı halkın semtlerine Haziran ayından beri konuk olarak yaz coşkusunu yaşatıyor.

Ağustos ayında Kartal, Gaziosmanpaşa,Küçükçekmece, Sarıyer ve Sancaktepe’de gerçekleşecek festivallerde; Ahmet Aslan, Selçuk Balcı, Ogün Sanlısoy, Flört, Kolpa, Oğuz Aksaç ve Ender Balkır gibi isimlerin sahne alacağı konserlerle yaz ritmi meydanlara taşınacak.

Yaz aylarında İBB Semt Festivalleri olarak açık havada gerçekleşen etkinlikler, kış aylarında ise 11 kültür merkezindeki geniş programıyla sanatı herkes için erişilebilir kılıyor. Programlar, çocuklara tiyatro oyunları, atölyeler, konserler, kukla ve illüzyon gösterileri gibi eğlenceli zaman geçireceği, sanatla buluşacağı etkinlikler sunarken,yetişkinleri tiyatro oyunları, atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri ve ünlü sanatçıların konserleriyle buluşturuyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

PROGRAM:

KARTAL

5 Ağustos Cuma

Sokak Performansı, saat 16.00

Beden Perküsyon Atölyesi, saat 16.30

“Kardan Adam”ın İnadı Çocuk Tiyatrosu, saat 17.00

Mehmet Özden Kukla Tiyatrosu, saat 18.00

“Şoför Nebahat” Yetişkin Tiyatrosu, saat 19.00

Ahmet Aslan Konseri, saat 22.00

6 Ağustos Cumartesi

Sokak Performansı, saat 17.00

Yaratıcı Drama Atölyesi, saat 17.30

“Alice Harikalar Diyarında Çocuk Tiyatrosu”, saat 18.00

Ormanda Macera Çocuk Tiyatrosu, saat 19.00

Flört Konseri, saat 22.00

7 Ağustos Pazar

Sokak Performansı, saat 17.00

Yaratıcı Drama Atölyesi, saat 17.30

“Müzik Kutusu” Çocuk Tiyatrosu, saat 18.30

“Pakuçi” Çocuk tiyatrosu, saat 19.30

Selçuk Balcı Konseri, saat 22.00

GAZİOSMANPAŞA

11 Ağustos Perşembe

Sokak Performansı, saat 17.00

Yaratıcı Drama Atölyesi, saat 17.30

“Kırmızı Başlıklı Pinokyo” Çocuk Tiyatrosu, saat 18.30

“Pamuk Prenses ve Gizemli Ayna” Çocuk Tiyatrosu, saat18.30

Oğuz Aksaç Konseri, saat 22.00

KÜÇÜKÇEKMECE

13 Ağustos Cumartesi

Sokak Performansı, saat 16.30

Dans Atölyesi ve Zumba Kids, 17.00

“Bay Mozart” Çocuk Tiyatrosu, saat 18.00

“Illyridia Diyarının Aslanları Çocuk Tiyatrosu, saat 19.00

Ender Balkır Konseri, saat 22.00

14 Ağustos Pazar

Sokak Performansı, saat 17.00

Müzikli Masallar Atölyesi, saat 17.30

İllüzyon Gösterisi, saat 18.30

“Sen Yaz Ben Oynarım” Çocuk Oyunu, saat 19.30

Kolpa Konseri, saat 22.00

SARIYER

19 Ağustos Cuma

Sokak Performansı, saat 17.00

Beden Perküsyon Atölyesi, saat, 17.30

“Eğlenceli Bilgili” Çocuk Tiyatrosu, saat 18.00

İllüzyon Gösterisi, saat 19.00

“Sevdalı Bulut” Yetişkin Tiyatrosu, saat 20.00

Nurcan Başpınar, Nurdoğan Öz Konseri, saat 22.00

20 Ağustos Cumartesi

Sokak Performansı, saat 17.00

Müzikli Masallar Atölyesi saat 17.30

İllüzyon Gösterisi, saat 18.00

“Yumurcak Sıcak” Çocuk Tiyatrosu, saat 19.00

Ogün Sanlısoy Konseri, saat 22.00

21 Ağustos Pazar

Sokak Performansı, saat 17.00

Dans Atölyesi ve Zumba Kids, saat 17.30

“Bir Yüzgeç ve Hikayesi” Çocuk Tiyatrosu, saat 18.00

İllüzyon Gösterisi, saat 19.00

İmera Konseri, saat 22.00

SANCAKTEPE

27 Ağustos Cumartesi

Sokak Performansı, saat 17.00

Müzikli Masallar Atölyesi, saat 17.30

“Floyd Usta’nın Düşler Atölyesi” Çocuk tiyatrosu, saat 18.00

“Sessiz Adam ve Sinek” Çocuk Tiyatrosu, saat 19.00

Cümbüş-ü Cemaat, saat 20.00

Sedef Boztaş Konseri, saat 22.00

28 Ağustos Pazar

Sokak Performansları, saat 17.00

Dans Atölyesi ve Zumba Kids, saat 17.30

“Çizmeli Kedi” Çocuk Müzikali, saat 18.00

“Buyur Buradan Kaç” Yetişkin Tiyatrosu, saat 19.00

Özge Eyüpoğlu Konseri, saat 22.00

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İBBSemt Festivalleri
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