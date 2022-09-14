İBB semt festivalleri devam ediyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın yaz boyunca düzenlediği semt festivalleri Eylül ayında da devam ediyor. Şehrin etkinlik merkezlerine uzak semtlerindeki yetişkin ve çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturan İBB Semt Festivalleri bu ay Bayrampaşa, Çekmeköy ve Zeytinburnu’nda!

Şehrin etkinlik merkezlerine uzak semtlerindeki yetişkin ve çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturan İBB Semt Festivalleri bu ay Bayrampaşa, Çekmeköy ve Zeytinburnu’nda!

Yazın son demlerinde açık havada gerçekleştirilecek etkinliklerde İstanbullular; sokak performansları, ilüzyon gösterileri, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarının yanı sıra Gece Yolcuları, Selçuk Balcı, Suzan Kardeş, Badem, Dejavu, Cüneyt Şentürk gibi sevilen isimlerin sahne alacağı konserlerle eğlenceli vakit geçirecek.

Yaz aylarında İBB Semt Festivalleri olarak şehrin dört bir yanında açık havada gerçekleşen etkinlikler, kış aylarında ise 13 kültür merkezindeki geniş programıyla sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam edecek.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.