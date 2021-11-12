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İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Beyoğlu’nda kültür ve sanat hayatını yeniden canlandıracak bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Her ay kültür ve sanatın farklı alanlarında önemli çalışmalara imza atan isimlerin sanatseverlerle buluşacağı söyleşilerin ilkinde konu başlığı “ sinema”.

12 Kasım 2021 Cuma 22:33
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri

İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri | Beyoğlu Sinema Sınıfı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Beyoğlu’nda kültür ve sanat hayatını yeniden canlandıracak bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Her ay kültür ve sanatın farklı alanlarında önemli çalışmalara imza atan isimlerin sanatseverlerle buluşacağı söyleşilerin ilkinde konu başlığı “sinema”

Yönetmen Nisan DağEzel Akay ve film müzikleri yapımcısı Rahman Altın’ın yer alacağı “Beyoğlu Sinema Sınıfı” söyleşileri, katılımcılara bilgi aktarımının sağlanacağı açık bir derslik özelliği taşıyor.

Beyoğlu Grend Pera / Cercle d’Oirent’de gerçekleştirilecek söyleşilerde sinemaseverler hem merak ettikleri sorulara yanıt bulacak hem de bağımsız film yapım süreci, sinemada İstanbul’un mekan olarak kullanımı ve film müzikleri gibi konularda sinemacıların deneyim ve bilgilerine ulaşma fırsatı yakalayacak.

Önümüzdeki ayın konu başlığının edebiyat olarak belirlendiği söyleşiler halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook,  ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Beyoğlu Sinema Sınıfı Programı

16 Kasım 2021

Bağımsız film Yapımı Sürecinde Yönetmenin Yolculuğu

Yönetmen Nisan Dağ

18 Kasım 2021 

İstanbul'u Bir Plato Olarak Kullanmak

Yönetmen Ezel Akay

20 Kasım 2021 

Film Müziği Yapım Süreci

Müzisyen Rahman Altın

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Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
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İBBIbb BeyoğluSanat Söyleşileri
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