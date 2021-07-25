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İBB'den yeni konser serisi | Sahnem İstanbul

İBB, İstanbulluları açık havada kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak ve sanatçıları desteklemek için yeni bir etkinlik serisi başlatacak.

25 Temmuz 2021 Pazar 12:55
İBB'den yeni konser serisi | Sahnem İstanbul

İBB'den yeni konser serisi | Sahnem İstanbul

Binlerce müzisyen, İBB iştiraklerinin desteğiyle “Sahnem İstanbul” konserlerinde sahne alacak. 26 Temmuz’da başlayacak konserlerle şehir yeniden notalarla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında İstanbul’un dört yanında kültür-sanat aktiviteleri düzenlemeye devam ediyor. Konserler, tiyatro gösterimleri, çocuk etkinlikleri, sergiler ve daha pek çok etkinlikle şehir sanatla buluşurken, sanatçılara da önemli destekler sağlanıyor. İBB, bu kapsamda gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerine, iştiraklerinin iş birliğiyle yeni bir seri bir seri daha ekliyor. 26 Temmuz’da başlayacak “Sahnem İstanbul” konserlerinde, binlerce müzisyen İstanbul’un dört bir yanını açık hava sahnesine dönüştürüyor.

“Sahnem İstanbul” konserleri AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, İSBAK, İSFALT, İSTON, İSTAÇ, İMAR AŞ, KİPTAŞ, KÜLTÜR AŞ, METRO İSTANBUL, BELBİM, BOĞAZİÇİ YÖNETİM, HALK EKMEK, HAMİDİYE, İGDAŞ, İSPER, İSTANBUL ENERJİ, İSTGÜVEN, İSTTELKOM, İSYÖN, SPOR İSTANBUL, ŞEHİR HATLARI, ULAŞIM AŞ, UGETAM VE İSPARK desteğiyle gerçekleşecek. KÜLTÜR AŞ’nin hem destekçileri arasında yer aldığı hem de organizasyonunu üstlendiği “Sahnem İstanbul”un ilk konseri 26 Temmuz’da düzenlenecek.

“Sahnem İstanbul” projesinde, İBB tarafından Mart 2021’de gerçekleştirilen #İstanbulBirSahne açık çağrısına başvuran müzisyenler yer alıyor. Bu açık çağrıya başvuran yaklaşık 3 bin müzisyen, başvuru sıraları doğrultusunda 5 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında #İstanbulBirSahne konserleri kapsamında İstanbullularla buluştu. Pandemiden en çok etkilenen gruplar arasında yer alan müzisyenlere verilen desteğin artırılabilmesi amacıyla, projenin ikinci fazı olarak İBB iştiraklerinin destekleriyle Sahnem İstanbul projesi hayata geçirildi.

“Sahnem İstanbul” konserlerinin sanatçı bilgilerine ve saatlik programına Kültür AŞ web sitesi www.kultur.istanbul  üzerinden erişebilir.

Sahnem İstanbul Projesi 26 Temmuz 2021 Programı: 

Çekmeköy Madenler Meydanı          13.00 - 20.00  Boğaziçi Yönetim Desteğiyle

Eminönü Meydanı                             13.00 - 20.00  Boğaziçi Yönetim Desteğiyle

Maltepe 50.Yıl Parkı                          13.00 - 17.00  Halk Ekmek Desteğiyle

Eyüp Otakçılar Parkı                          14.00 - 21.00  İsttelkom Desteğiyle

Saraçhane İBB Binası Karşısı            13.00 - 20.00  İsttelkom Desteğiyle

Son Güncelleme: 25.07.2021 17:31
Anahtar Kelimeler:
İBBSahnem IstanbulIbb Konser
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