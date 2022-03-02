

İcra ve Zarafet Sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde!

Sergi, 20 güncel sanatçının farklı medyumlardaki üretimleri ile Erimtan Müzesi’nin Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemlerine ait arkeoloji koleksiyonu arasında bağlamsal bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

İcra ve Zarafet, gelenek-güncel, sofistike ve gündelik, bireysel ve kamusal, sanat ve hayat gibi ayrımların ötesinde, düşüncenin ve icranın, sanat ve zanaatin birbirlerine bulaştıkları o zarif yaratıcı alanda vuku buluyor.

Sanatın zanaat, sanatçının zanaatçı, estetiğin işlev üzerindeki zaferi olarak yazılmış bir sanat tarihinin günümüzdeki anlamını sorgulayan “İcra ve Zarafet” başlığındaki sergi; sanatın toplumsal, politik, estetik ve eleştirel bağlamda çok yönlü düşünsel anlatımı ile ortaya çıkardığı formlar arasındaki yaratıcı ilişkiye odaklanıyor.

Küratör: Derya Yücel

Sanatçılar Alev Ebüzziya Siesbye, Ahmet Doğu İpek, Ayça Telgeren, Azade Köker, Berk Güntürk, Berkay Tuncay, Burçak Bingöl, Deniz Ezgi Sürek, Eda Gecikmez, Elif Uras, Hacer Kıroğlu, Hakan Çınar, Huo Rf, Hüseyin Aksoy, Mert Özgen, Necla Rüzgar, Oddviz, Rasim Aksan, Selçuk Artut, Yasemin Özcan

İcra ve Zarafet sergisi Pazartesi hariç hergün 10:00-18:00 saatleri arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Sergi kapsamında çocuk ve yetişkin atölyeleri, söyleşiler, küratör eşliğinde rehberli turlar gerçekleşecektir.

​​Ayrıntılı bilgi için www.erimtanmuseum.org adresini ziyaret edebilir, @erimtanmuseum sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirsiniz.

İCRA VE ZARAFET

Süreli Sergi

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara

Kale Mah. Gözcü Sok. No:10 Altındağ/ Ankara

11.03.2022-17.07.2022

Açılış: 10.03.2022 19:00 (Yalnızca davetliler ve basın için)