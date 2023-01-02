Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İETT Barış Manço için yollarda

Türk Müziğinin efsane isimlerinden ve 7’den 77’ye büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçı Barış Manço, doğumunun 80. yıl dönümünde sıra dışı bir etkinlikle anılıyor. 

02 Ocak 2023 Pazartesi 15:35
İETT Barış Manço için yollarda

İETT Barış Manço için yollarda


Türk Müziğinin efsane isimlerinden ve 7’den 77’ye büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçı Barış Manço, doğumunun 80. yıl dönümünde sıra dışı bir etkinlikle anılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, merhum sanatçı Barış Manço’yu sürpriz bir etkinlikle anıyor.

Bir otobüsünün dış cephesini tamamen Barış Manço ve onun doğum yıl dönümü için tasarlayan İETT, aracı sanatçının doğum tarihi olan 2 Ocak 1943’e atıfta bulunarak sefere başlattı. 

Kadıköy Recep Peker Caddesi’ndeki sanatçının ismine özel tasarlanan “Barış Manço Durağı”na da uğrayan otobüs, İstanbullulardan büyük beğeni topladı. 

Unutulmaz sanatçının 80. doğum yıl dönümüne özel hazırlanan Barış Manço anma otobüsü, İETT’nin Kadıköy – Göztepe GZ1 hattında 1 hafta süreyle hizmet vermeye devam edecek. 

Anahtar Kelimeler:
İETT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de
Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de
Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa
Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa
Türk Dünyası Başkentliği muhteşem bir törenle Şuşa’ya devredildi
Türk Dünyası Başkentliği muhteşem bir törenle Şuşa’ya devredildi
Nasreddin Hoca'nın sandukası Sivrihisar'da bulundu
Nasreddin Hoca'nın sandukası Sivrihisar'da bulundu
Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!
Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!
Güneşi Beklerken Simitçi'nin çekimleri tamamlandı
Güneşi Beklerken Simitçi'nin çekimleri tamamlandı
Ara Güler'in Arşivinden | Edebiyatçı Portreler sergisi
Ara Güler'in Arşivinden | Edebiyatçı Portreler sergisi
12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu
Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu
Gülsin Onay piyano resitali ile ENKA Oditoryumu’nda
Gülsin Onay piyano resitali ile ENKA Oditoryumu’nda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim