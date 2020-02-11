İETT, tarihi simgelerin yaş gününü kutlayacak



İETT bu yıl Tünel ve Nostaljik Tramvay’ın yıl dönümlerini birlikte kutluyor. Dünyanın ikinci metrosu olan Tarihi Karaköy Tüneli'nin 145’inci; Beyoğlu’nun simgesi Nostaljik Tramvay'ın ise 106’ncı yaşı, düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Bugün (11 Şubat), Beyoğlu Tünel meydanında gerçekleşecek kutlama programında, salep ve pamuk şeker ikramı ile Nostaljik Tramvay simgesinin bulunduğu kalpli yastık dağıtımı yapılacak. Ayrıca İBB Engelliler Merkezi Müzik Grubu mini konser verecek.

Program Akışı

11.00 – Karaköy Tünel Girişinde Tünel tarihiyle ilgili fotoğraf sergisi,

11.20 – Tünel Meydanında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar

11.30- Tünel Meydanında halka sıcak salep ve pamuk şeker ikramı,

Kalpli yastık dağıtımı

İBB Engelliler Merkezi Müzik Grubundan mini konser

Saat 11.40 – Nostajik Tramvay ile İstiklal Caddesi turu ve kapanış

NOSTALJİK TRAMVAY

İstanbul’da toplu ulaşımın miladı sayılan atlı tramvayların (1871) ardından 1914 yılında işletmeye alınan elektrikli tramvaylar, şehrin her iki yakasında 50 yıl süreyle hizmet verdi. 1960’lı yılların başında yerini troleybüslere bıraktı. Tramvay, 1990’da geçmişe özlemin ifadesi olarak Tünel-Taksim hattında yeniden sefere başladı. Bu durum İstanbulluları, ama özellikle eski yolcularını çok sevindirdi. Nostaljik tramvay, kısa sürede yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bu ilgi, Nostaljik Tramvayı dünyada en çok fotoğrafı çekilen objeler sıralamasında üst sıralara taşıdı. Nostaljik Tramvay geçen yıl yaklaşık 380 bin yolcuya hizmet verdi.

TARİHİ KARAKÖY TÜNELİ

Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. Bu sistemle, Tünel'de karşılıklı hareket eden iki vagon, ortada hat değiştiriyor. İlk açıldığı tarihlerde "İstanbul Tüneli", "Galata-Pera Tüneli", "Galata Tüneli", "Galata-Pera Yeraltı Treni", "İstanbul Şehir Treni", "Yeraltı Asansörü", "Tahtelarz" gibi çeşitli isimlerle adlandırılan tünel, İstanbul'un ulaşım yüküne 146 yıldır omuz veriyor. Dünyanın en eski ikinci metrosu olan ve Karaköy ile Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tarihi Tünel 1875 yılından bu yana hizmet veriyor. Tünel, geçen yıl 5 milyona yakın yolcu taşıdı.