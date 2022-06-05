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İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık

Little Art Cihangir "İfade Biçimleri" isimli karma sergiye 4 Haziran – 29 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

05 Haziran 2022 Pazar 23:37
İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık

İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık

Orhan Çelik'in küratörlüğünde gerçekleşen sergide farklı disiplinlerden beş sanatçı yer alıyor.  Sergide yer alan sanatçılar aynı disiplin üzerinden farklı yöntemlerle, tavırlarla ve malzemelerle ifadeleri biçime dönüştürerek izleyiciye sunuyor.  Düşünceler kavramlarla beraber ifadesel biçimlere dönüşerek seyircinin farklı bakış açıları geliştirmesine ve yeni kavramların doğmasına bu sergi ile var oluyor…

Beyza Boynudelik günümüz kent bireyini eserlerine yansıtırken,  Orhan Çelik Şapka Devrimi ismini verdiği resimleriyle tarihsel bir olguyu yüzeye figür/biçim olarak indirgiyor.

Oyuncu Eva Dedova soyut resimlerini ilk kez İfade Biçimleri sergisinde seyirciye sunarken, Sefa Çatuk tuval üzerine yağlıboya tekniği ile yaptığı işleriyle sergide yer alıyor. Dedova oyunculuğunun verdiği duygu ile zihnini boyalarla tuvallere işliyor.

Çatuk'un ise sanatının çıkış noktası; zorunlulukların boyunduruğundaki birey ve onun çevresinde gelişen toplumsal ritüellerin ürettiği anlamlar olarak izleyici karşısına çıkıyor.
Serginin diğer bir sanatçısı ise Can Sarıçoban. Sarıçoban 'Deranged', 'Newwave' ve 'Black Star' isimli serileriyle sergide yer alıyor.  

Sanatçı Black Star serisinde: üç ana renk filtre ile art arda çektiği fotoğrafları bir araya getirerek; kendi içlerinde net olan, ancak üst üste bindiklerinde flu bir yapıyı ortaya çıkaran eserleriyle, birlikte var olabilen ya da birlikte yok olacak olan doğa ve insanın sorunlu ve zaruri ilişkisini incelerken; Deranged serisinde : kelime anlamı olarak karmaşayı, karışmışlığı, dengesizliği, stabil olmamayı, bozukluğu ve hatta deliliği; Newwave serisinde ise: post-modern imgeler kullanarak mahrem hayat karelerini işlerken, yeni normal ve sansür üzerine de çeşitli sorular soruyor.

Sergi 29 Haziran'a kadar Pazar günleri saat 14:00 – 20:00 arası izleyiciye açıkken diğer günler randevu alınarak ziyaret edilecek.  

Cihangir Mahallesi, Şimşirci Sokak, no: 6/B, Beyoğlu
Little Art – Cihangir
instagram/littleartcihangir 
 

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