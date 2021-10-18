İGART ödüllü yarışma, genç sanatçıları bekliyor

1 milyon TL büyük ödüllü İGART çatısı altındaki yarışmanın başvuruları devam ediyor. 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik yarışmanın kazanan eseri, İstanbul Havalimanı’nın en dikkat çekici alanlarından birinde yolcularla buluşuyor. Başvuruları 1 Kasım’da sona eren yarışma, mimari ve sanatın bütünleşmesinin önemli bir temsili olarak görülüyor.

İGART’ta genç sanatçıların tek sınırı mekân tanımı…

İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan’ın önderliğinde mimarinin ve sanatın her alanından değerli üyelerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.bünyesinde yapılacak çalışmalarla birlikte ülkemizde sanata daha fazla yer açılması ve özellikle genç sanatçılara destek verilmesi amaçlanıyor.

Plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık olan, birden fazla etap ve farklı proje alanlarından oluşan İGART çatısı altındaki yarışmaların ilk etabı için katılımcılara açık çağrı yapıldı. Yarışmanın ilk etabında yer alan ve havalimanının metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyini kapsayan “dış mekân yüzey resmi (tavan) projesi” sadece 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçıların başvurularına açık. Yarışmanın bu özelliğiyle genç sanatçılara alan açılmasıyla birlikte uygulanacak proje için konu ve teknik sınırlaması da bulunmuyor.

Bir sanat projesinde verilen en büyük ödül…

Birinci etap için yarışmaya katılan ve finale kalan 3 projenin sahiplerine 10’ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendiği açıklandı. Projenin uygulama bedeli İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA tarafından karşılanacak. Bugüne kadar bu alanda verilen en büyük ödülü sunmasının yanı sıra sanat, insan ve mimari arasında anlam üreten bu yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

Yarışmanın başvuru tarihleri 15 Eylül - 01 Kasım 2021 olarak belirlenirken, kazanan projenin ise 20 Aralık 2021’de açıklanması planlanıyor. Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. İGART kapsamındaki tüm çalışmalar ve İGART Sanat Projeleri Yarışması hakkında https://igart.istanbul/igart.html adresinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.