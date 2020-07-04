İmgelerin Temsili resim sergisi uzatıldı

Pandemi öncesi Başkentliler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ‘İmgelerin Temsili’ resim sergisi, 1 Haziran itibariyle Türkiye’de normalleşmenin başlamasıyla kapılarını yeniden açtı. Bu süre zarfında sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan sergi 13 Temmuz tarihine kadar sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek Next Level Çukurambar Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Çavuşoğlu’nun En Kapsamlı Sergisi

İmgelerin Temsili

Dünya çapında büyük bir üne sahip olan, Türkiye başta olmak üzere ABD, Almanya, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Lübnan ve Mısır’da birçok özel ve kurumsal koleksiyonda eserleri bulunan’nun çok özel çalışmalarının bulunduğu ‘’,küratörlüğünde gerçekleşen ve sanatçının son 10 yıllık döneminin önemli başyapıtlarını bir araya getiriyor.



Çavuşoğlu’nun en kapsamlı sergisi olan ve çok özel çalışmalarının yer aldığı ‘İmgelerin Temsili’ 13 Temmuz tarihine kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Next Level Alışveriş Merkezi’nde görülebilecek.

Next Level Hakkında:

JLL Türkiye tarafından yönetilen, ödüllü mimarisi ve prestijli konumu ile Başkent’in ilk karma projesi olan Next Level Alışveriş Merkezi, şehrin en gelişmiş lokasyonu Söğütözü’nde, Eskişehir ve Konya yollarının kesişim noktasında yer alıyor. Birbirinden seçkin dünya markalarını bünyesinde barındıran alışveriş merkezi, dekorasyonundaki incelikli detayları, tavanı şeffaf süs havuzlarından içeriye süzülen gün ışığı ile ziyaretçilerine ferah ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Geniş alanlarının yanı sıra Teras alanıyla da ziyaretçilerini açık hava ile buluşturan Next Level Alışveriş Merkezi, Koronavirüs sürecinde de misafirlerine rahat, konforlu ve güvenli alışverişin yanı sıra keyifli vakit geçirme imkanı da sunuyor.