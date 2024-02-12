Institut français Türkiye | Fikirler gecesi

17 Şubat Cumartesi - 12:00-01:00

Institut français Türkiye, çağımızın önemli meseleleri üzerine tartışmayı teşvik eden ve her sene düzenlenen Fikirler Gecesi’nin 9.edisyonu kapsamında İstanbul’da tüm gün sürecek yirmiden fazla etkinlik düzenliyor. 7’den 77’ye herkesin ilgisini çekecek etkinlikler 17 Şubat Cumartesi günü öğlen 12’de başlayıp, gece saat 01:00’a kadar devam edecek. Red Bull ve Neşeli yüzler’in desteğiyle gerçekleşen Fikirler Gecesi programında sergiler, söyleşiler, doğaçlama gösteriler, film gösterimleri, çocuklar için atölyeler, yarışmalar, dj performansı ve birçok etkinlik yer alıyor.

Tüm gün boyunca: Selçuk Demirel “Yerle Gök Arasında” sergisi, “İstanbul fragmanları”, arttırılmış gerçeklik deneyimi, Füsün Sayek Vakfı yararına Hatay ürünleri satışı

12:00-13:00: Zentangle atölyesi

13:00-14:30: Kısa film yarışması film gösterimi

14:30-17:00: Quizz

15:30-16:00: Masal saati

16:00-19:00 : Film gösterimi ve söyleşi “Hayvan Krallığı”

16:00-19:00: Neşeli Yüzler ile çocuklar için yüz boyama

16:30-17:30: Çocuklar için illüstrasyon atölyesi

16:00-22:00: Sanal müze, podcast atölyesi, sanal gerçeklik

17:00-19:00: Çeviri atölyesi



Photo BoothGençler için illüstrasyon atölyesiDoğaçlama sahnesi - TiyatroSelçuk Demirel’in katılımıyla yetişkinler için illüstrasyon atölyesiEdebiyat&felsefe atölyesiDoğaçlama sahnesi – MüzikRed Bull Dance Your Style Show BattleFilm gösterimi - “Vincent ölmeli”DJ USTA