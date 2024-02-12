Institut français Türkiye | Fikirler gecesi
17 Şubat Cumartesi - 12:00-01:00
Institut français Türkiye, çağımızın önemli meseleleri üzerine tartışmayı teşvik eden ve her sene düzenlenen Fikirler Gecesi’nin 9.edisyonu kapsamında İstanbul’da tüm gün sürecek yirmiden fazla etkinlik düzenliyor. 7’den 77’ye herkesin ilgisini çekecek etkinlikler 17 Şubat Cumartesi günü öğlen 12’de başlayıp, gece saat 01:00’a kadar devam edecek. Red Bull ve Neşeli yüzler’in desteğiyle gerçekleşen Fikirler Gecesi programında sergiler, söyleşiler, doğaçlama gösteriler, film gösterimleri, çocuklar için atölyeler, yarışmalar, dj performansı ve birçok etkinlik yer alıyor.
Tüm gün boyunca: Selçuk Demirel “Yerle Gök Arasında” sergisi, “İstanbul fragmanları”, arttırılmış gerçeklik deneyimi, Füsün Sayek Vakfı yararına Hatay ürünleri satışı
12:00-13:00: Zentangle atölyesi
13:00-14:30: Kısa film yarışması film gösterimi
14:30-17:00: Quizz
15:30-16:00: Masal saati
16:00-19:00 : Film gösterimi ve söyleşi “Hayvan Krallığı”
16:00-19:00: Neşeli Yüzler ile çocuklar için yüz boyama
16:30-17:30: Çocuklar için illüstrasyon atölyesi
16:00-22:00: Sanal müze, podcast atölyesi, sanal gerçeklik
17:00-19:00: Çeviri atölyesi
18:00-19:00: Gençler için illüstrasyon atölyesi
18:00-19:00: Doğaçlama sahnesi - Tiyatro
19:30-20:30: Selçuk Demirel’in katılımıyla yetişkinler için illüstrasyon atölyesi
19:30-20:30: Edebiyat&felsefe atölyesi
19:30-20:30: Doğaçlama sahnesi – Müzik
21:00-22:00: Red Bull Dance Your Style Show Battle
21:00-23:00: Film gösterimi - “Vincent ölmeli”
22:00-01:00: DJ USTA