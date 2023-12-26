İnternette dizi yayınlayan korsan sitesi sahibine hapis

İnternet üzerinden milyonluk TV dizilerini ve filmlerini yayınlayan korsan sitelere karşı verilen hukuk mücadelesinde ilk kez bir kişi hakkında 5 yıl hapis cezası talep ediliyor. Hasan Can Kaya başroldeydi: Bir Yeraltı Sit-Com'u dizisini izinsiz yayınlayana 5 yıl hapis talebi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunun avukatı, Hasan Can Kaya'nın başrolünü oynadığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinin izinsiz şekilde internette yayınlanmasına ilişkin bir site hakkında şikayette bulundu. Ücretli üyelik yapılarak izlenebilen sitede savcılık, platformu haklı buldu. Şüpheli A.A. hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlan ve Tuna Orhan'ın başrolünü paylaştığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda, 2021 yılında yayınlandı.

Daha sonra dizi, herhangi bir anlaşma yapılmadan ücretli üyelik yapılan bir sitede yayınlandı.

EXXEN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

Dizinin izinsiz bir şekilde yayınlanması sonucunda Exxen platformunun avukatı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek "Bir Yeraltı Sitcomu" dizisinin, bir internet sitesinde izin alınmaksızın yayınlandığı ve mali haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şikayetçi oldu.



Şüphelinin tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir kamu bankasını ödeme aracı olarak kullandığı tespit edildi. Kamu bankasına yazılan yazı sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre, söz konusu eserin “sinema eseri" kapsamında eser olduğu belirtildi. Raporun devamında "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinin hak sahibinin Exxen platformu olduğu ve şüpheli tarafından ücret karşılığında verilen şifre ile iptv kanalı üzerinden yayınlandığının anlaşıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli A.A.'nın sahibi ve sorumlusu olduğu internet sitesinde "Bir Yeraltı Sit-Com'u" isimli eserin herhangi bir sözleşme olmadan yayınlandığı belirtilerek, şüpheli A.A. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

