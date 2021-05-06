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İpana 23. Liselerarası Müzik Yarışması | Jüri üyeleri belli oldu 

"İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması"nda başvuran liselilerin performansını değerlendirecek ön jüri üyeleri belli oldu. Ön Jüride, müzik dünyasının dev  isimleri yer alıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:18
İpana 23. Liselerarası Müzik Yarışması | Jüri üyeleri belli oldu 

İpana 23. Liselerarası Müzik Yarışması | Jüri üyeleri belli oldu 

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması’nda başvuruların bitmesinin hemen ardından, performansları değerlendirecek ön jüri üyeleri belli oldu. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki liseliler için oylamaya katılacak okulları değerlendirecek ön jüri üyeleri, yarışmanın kurucusu ve başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, ülkemizin en önemli müzisyenlerinden Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut olacak. 

Türkiye’nin 81 ilinden yarışmaya katılan liselileri dinleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirten jüri üyeleri "Bu yarışmayı başından beri destekliyoruz. İçinde olarak liselilere destek olmaya çalıştık. Müziğe gönül vermiş gençler için bu yarışmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yarışmanın korunmasını ve her yıl katılımın katlanarak çoğalmasını diliyoruz. Bütün gençlere çağrıda bulunuyoruz. Hayallerinize bu yarışmayla kanat açın." dedi.

İnternet oylaması ve jüri değerlendirme sürecinin başlamasıyla mesaiye başlayan ünlü sanatçılar yüzlerce liseliyi titiz bir şekilde izleyerek finalistleri belirleyecek. BANABAK mobil uygulamasında yapılacak olan oylama ile 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı ayrıca jürinin belirleyeceği 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performansı toplamda 120 performans videosu finalde yarışacak. 

55 farklı şehirden 1517 video performansın başvurduğu yarışmada, performanslar 4 Haziran’a kadar oylanacak ve finalistler 7 Haziran’da açıklanacak. Video performansları BANABAK mobil uygulamasından izlenebilir ve oylanabilir.

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