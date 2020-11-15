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İpana 23. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması | Başvurular bugün başladı

İnternet üzerinden yapılacak ‘’İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’’ için başvurular bugün başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 09:33
İpana 23. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması | Başvurular bugün başladı

İpana 23. Türkiye Liselerarası Online Müzik Yarışması | Başvurular bugün başladı

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması heyecanı başlıyor. İnternet üzerinden yapılacak ‘’İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması’’ için başvurular bugün başladı.

22 senedir farklı şehirlerde ön elemeleri gerçekleştirilerek on binlerce liseliye ev sahipliği yapan yarışma, bu sene diğer yıllardan farklı olarak on-line gerçekleşecek. Başvurular için son tarih 22 Ocak 2021.

Liseliler İçin Büyük Ödülleri Kazanma Fırsatı Bir Tık Uzakta

Liselilerin farklı kategorilerde dereceye girerek büyük ödülleri kazanma fırsatının bir tık uzakta olacağı yarışma için başvuru şartları da belli oldu. Yarışmada, jüri değerlendirmesi ve internet üstünden yapılacak halka açık oylamayla finalist okullar belli olacak.

Başvuru detaylarına, gençlere özel fırsatlar sunan BANABAK mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Finale Kalan Okullar 1 Mart’ta Açıklanacak

16 Kasım 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise; 25 Ocak’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak. Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021’de açıklanacak.

Finalde 120 Okul Yarışacak

İnternet üstünden yapılan oylamada grup ve bireysel katılımda en yüksek oyu alan 25 okul ve 25 kişi, jürinin ayrıca belirlediği 25 başarılı okul ve 25 kişi, finalde yarışma hakkını elde edecek. Beste kategorisinde ise internet oylamasından 10, jüri değerlendirmesinden 10 okul, toplam 20 okul finale kalacaktır. Finalde toplam 120 performans videosu yarışacak.

İcra dalında birinci olan okula İpana tarafından tam teçhizatlı müzik stüdyosu kurulacak, tüm dallarda dereceye giren okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek.

Yarışmayla ilgili şartlara ve güncel bilgilere erişmek isteyenler BANABAK mobil uygulamasını indirebilir.

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IpanaMüzik Yarışması
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