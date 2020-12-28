İpana Liselerarası Müzik yarışması ödülleri belli oldu

İpana tarafından 23'ncü kez düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması ödülleri belli oldu. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması başvuruları tüm hızıyla devam ederken liselilerin kazanacağı ödüller de belli oldu. Bu sene on-line olarak internet üzerinden düzenlenen "İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması" nda liselileri birbirinden güzel ödüller bekliyor.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan başvurular sonrası yüzlerce lisenin büyük ilgi gösterdiği yarışmada icra dalı birincisi okul, yarışmanın en büyük hediyesi olan İpana Müzik Odası’nı kazanacak.

Ödüller Bitmiyor

23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada ödüller bitmiyor. "İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması" En İyi İcra, Kız Solist, Erkek Solist, Enstrüman, Beste, Jüri Özel Ödülü olmak üzere yedi kategoride hem grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Yedi kategoride dereceye giren gruplara ve yarışmaya bireysel olarak katılan liselilere toplamda 82.500 TL nakit para ödülü bekliyor.

Yarışmada dereceye girecek olanlar verilecek ödüller şöyle:

İcra dalı 1.si İpana Müzik Odası, Gruplarda dereceye girenlerde İcra 1. 10.000 TL , İcra 2. 7.500 TL, İcra 1. 5.000 TL, Orkestra 1. 6.000 TL, Orkestra 2. 4.000 TL, Orkestra 3. 2.000 TL, Kız Solist 1. 3.000 TL, Kız Solist 2. 2.000 TL, Kız Solist 3. 1.000 TL, Erkek Solist 1. 3.000 TL, Erkek Solist 2. 2.000 TL, Erkek Solist 3. 1.000 TL, Enstrüman 1. 3.000 TL, Enstrüman 2. 2.000 TL, Enstrüman 3. 1.000 TL, Bireysel katılımcılar arasında dereceye girenlerde, Beste 1. 3.000 TL, Beste 2. 2.000 TL, Beste 3. 1.000 TL, Kız Solist 1. 3.000 TL, Kız Solist 2. 2.000 TL, Kız Solist 3. 1.000 TL, Erkek Solist 1. 3.000 TL, Erkek Solist 2. 2.000 TL, Erkek Solist 3. 1.000 TL, Enstrüman 1. 3.000 TL, Enstrüman 2. 2.000 TL, Enstrüman 3. 1.000 TL, Jüri Özel Ödülü 1. 3.000 TL, Jüri Özel Ödülü 2. 2.000 TL, Jüri Özel Ödülü 3. 1.000 TL

Finale Kalan Okullar 1 Mart’ta Açıklanacak

Başvuru adresi ve şartlarına BANABAK mobil uygulamasından ulaşılan ve 16 Kasım 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurulabilecek yarışmada, internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise 25 Ocak’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak. Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021’de açıklanacak.

Finalde 120 Okul Yarışacak

İnternet üstünden yapılan oylamada grup ve bireysel katılımda en yüksek oyu alan 25 okul ve 25 kişi, jürinin ayrıca belirlediği 25 başarılı okul ve 25 kişi, finalde yarışma hakkını elde edecek. Beste kategorisinde ise internet oylamasından 10, jüri değerlendirmesinden 10 okul, toplam 20 okul finale kalacaktır. Finalde toplam 120 performans videosu yarışacak.

Yarışmayla ilgili şartlara ve güncel bilgilere erişmek isteyenler BANABAK mobil uygulamasını indirebilir.