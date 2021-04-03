İpana Liselerarası Müzik Yarışması | Son başvuru 16 Nisan

İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması | Son başvuru 16 Nisan

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması’nda başvuruların bitmesine çok az kaldı. 16 Nisan’da sona erecek başvurular öncesi Türkiye’nin dört bir yanındaki liseliler, heyecanla büyük ödüllere kavuşacağı final tarihini bekliyor.

22 senedir farklı şehirlerde ön elemeleri gerçekleştirilerek on binlerce liseliye ev sahipliği yapan yarışmanın başvuru adresi ve şartlarına BANABAK mobil uygulamasından ulaşılıyor.

Ödüller Bitmedi, Yenileri Eklendi

Toplamda 82500 TL nakit para ödülünün yanı sıra İcra birincisine İpana Müzik Odası’nın verileceği yarışmada büyük ödüller bitmedi, yenileri eklendi. Nakit para ödülü ve müzik stüdyosu ödüllerine, 90 Bin TL nakit para ödülü ve akıllı cep telefonu ödülleri eklendi.

Bu sene on-line olarak internet üzerinden düzenlenen ‘’İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması’’ nda en çok katılım sağlayan ilk üç okula nakit para ödülleri, sorumlu öğretmenlerine ise akıllı cep telefonu verilecek.

En fazla katılım sağlayan birinci liseye 50 Bin TL, ikinci liseye 25 Bin TL, üçüncü liseye 15 Bin TL nakit para verilecek yarışmada, en fazla katılım sağlayan birinci, ikinci ve üçüncü okulun sorumlu öğretmenlerine ise Samsung Galaxy Note 10 256 GB akıllı cep telefonu verilecek.

Başvurular sonrası yüzlerce lisenin büyük ilgi gösterdiği yarışmada icra dalı birincisi okul, yarışmanın en büyük hediyesi olan İpana Müzik Odası’nı kazanacak.

Finale Kalan Okullar 17 Mayıs’ta Açıklanacak

16 Nisan’ a kadar başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise; 19 Nisan’da başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okulların 14 Mayıs’a kadar oylanacağı yarışmada, finale kalan okullar 17 Mayıs’ta açıklanacak.

Finalde 120 Okul Yarışacak

Final oylaması ve jüri değerlendirmesinin, 17 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak yarışmada, internet üstünden yapılan oylamada grup ve bireysel katılımda en yüksek oyu alan 25 okul ve 25 kişi, jürinin ayrıca belirlediği 25 başarılı okul ve 25 kişi, finalde yarışma hakkını elde edecek. Beste kategorisinde ise internet oylamasından 10, jüri değerlendirmesinden 10 okul, toplam 20 okul finale kalacak ve finalde toplam 120 performans videosu yarışacak.

İşte Büyük Ödüller

23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada ödüller bitmiyor. ‘’İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması’’ En İyi İcra, Kız Solist, Erkek Solist, Enstrüman, Beste, Jüri Özel Ödülü olmak üzere yedi kategoride hem grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Yedi kategoride dereceye giren gruplara ve yarışmaya bireysel olarak katılan liselilere toplamda 82.500 TL nakit para ödülü bekliyor.

Yarışmada dereceye girecek olanlar verilecek ödüller şöyle:

İcra dalı 1.si İpana Müzik Odası, Gruplarda dereceye girenlerde İcra 1. 10.000 TL , İcra 2. 7.500 TL, İcra 1. 5.000 TL, Orkestra 1. 6.000 TL, Orkestra 2. 4.000 TL, Orkestra 3. 2.000 TL, Kız Solist 1. 3.000 TL, Kız Solist 2. 2.000 TL, Kız Solist 3. 1.000 TL, Erkek Solist 1. 3.000 TL, Erkek Solist 2. 2.000 TL, Erkek Solist 3. 1.000 TL, Enstrüman 1. 3.000 TL, Enstrüman 2. 2.000 TL, Enstrüman 3. 1.000 TL, Bireysel katılımcılar arasında dereceye girenlerde, Beste 1. 3.000 TL, Beste 2. 2.000 TL, Beste 3. 1.000 TL, Kız Solist 1. 3.000 TL, Kız Solist 2. 2.000 TL, Kız Solist 3. 1.000 TL, Erkek Solist 1. 3.000 TL, Erkek Solist 2. 2.000 TL, Erkek Solist 3. 1.000 TL, Enstrüman 1. 3.000 TL, Enstrüman 2. 2.000 TL, Enstrüman 3. 1.000 TL, Jüri Özel Ödülü 1. 3.000 TL, Jüri Özel Ödülü 2. 2.000 TL, Jüri Özel Ödülü 3. 1.000 TL