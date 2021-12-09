İŞ Bankası Resim Koleksiyonu'ndan NFT'ye





Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a, 950’yi aşkın sanatçının 2.500’den fazla eseriyle ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun nüvesi 1939 yılındaki ilk Devlet Resim Heykel Sergisi’nden satın alınan 3 eser ile oluşmaya başlamıştı.

81 yıl önce, 9 Aralık 1940 tarihinde Koleksiyon envanterine 1 numara ile kaydedilen Hikmet Onat’a ait “Peyzaj – Ortaköy” isimli eser NFT’ye çevrilerek dijital koleksiyonun da ilk parçası oldu.

Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’nun bir müze çatısı altında ziyarete sunulması çalışmalar ise sürdürülüyor.

Beyoğlu’ndaki tarihi binada restorasyon inşaatı devam ediyor.

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli binanın resim müzesi olarak hizmet vermesi için başlatılan restorasyon inşaatı devam ediyor. Binanın mimari projesi Teğet Mimarlık’ın imzasını taşıyor.

Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirilmişti. Müzenin kalıcı ve ilk geçici sergileri için çalışmalara başlayan Prof. Dr. İrepoğlu, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir kitabın hazırlıklarını sürdürüyor.