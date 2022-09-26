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İş Sanat Parlayan Yıldızlarını Arıyor

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar’ın 23. sezon başvuruları başladı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 22:46
İş Sanat Parlayan Yıldızlarını Arıyor

İş Sanat Parlayan Yıldızlarını Arıyor


28 Ekim 2022, Cuma günü İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmeler sonucunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlayacak Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru şartları İş Sanat’ın internet sitesinde açıklandı. Seçmelerin son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Başvuru şartlarına göre, güzel sanatlar lisesi veya konservatuar öğrenimine devam eden genç müzisyenler seçmelere katılabilecek. Pandemi döneminde yapılamayan  seçmeler nedeniyle sadece bu yıla özgü olmak üzere katılım yaşı 21’den 23’e yükseltilirken, bu kategorideki adaylar profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu çalışmıyor olmaları kaydıyla, öğrenci olma şartı aranmadan seçmelere başvuru yapabilecek.

2002 yılından bugüne 97 genç müzisyene destek veren Parlayan Yıldızlar’ın ücretsiz konserleri bu sezon Aralık ayında İş Kuleleri Salonu’nda başlayacak ve İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından adına düzenlenen “Meriç Soylu Ödülleri” ile Mayıs ayında sona erecek. 

2019-2020 sezonunda ara verilerek, 2021-2022 sezonunda tamamlanan Parlayan Yıldızlar’da Meriç Soylu Ödülleri birincilik ödülünü genç piyanist Salih Haşim Aktaş kazanmıştı. İkincilik ödülü İlke Işı Tuncer’e (keman) verilirken, Beliz Güney (viyolonsel) üçüncülük, Alpay Jan İnkılap (keman) ve Ecmel Nevâ Bildik (keman) mansiyon ödüllerinin sahibi olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Iş Sanat
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