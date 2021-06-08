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İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müziğin tarihinde yolculuk

İnsanlığın çağlar boyu duygu, düşünce, özlem ve dileklerini dile getirdiği, dünyanın ortak dili olan müziği ve müziğin evrimini anlatan “Şefin Tavsiyesi” başlıklı video dizisi aralarında güzel sanatlar, felsefe, gastronominin de yer aldığı, müziğin gelişimine eşlik eden disiplinlerin müzikle olan ilişkisine odaklanacak.

08 Haziran 2021 Salı 09:03
İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müziğin tarihinde yolculuk

İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile  müziğin tarihinde yolculuk

İş Sanat yaz dönemi projelerinden “Şefin Tavsiyesi” sanatseverlerle buluşuyor. İnsanlığın çağlar boyu duygu, düşünce, özlem ve dileklerini dile getirdiği, dünyanın ortak dili olan müziği ve müziğin evrimini anlatan “Şefin Tavsiyesi” başlıklı video dizisi aralarında güzel sanatlar, felsefe, gastronominin de yer aldığı, müziğin gelişimine eşlik eden disiplinlerin müzikle olan ilişkisine odaklanacak.

“Müzik nedir” sorusuyla başlayacak olan program, orkestra şefi, besteci Murat Cem Orhan ve tiyatro sanatçısı Alper Saldıran’ın birlikteliğiyle gerçekleştirilecek. İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak 5’er dakikalık videolardan oluşan Şefin Tavsiyesi yaz boyunca izleyicisiyle buluşacak.

Müziğin temel özellikleri, tarihsel gelişimi ve çok sesli batı müziği biçimlerinin de yer aldığı kategorilerde bilgiler sunacak olan “Şefin Tavsiyesi”, müziğin evrimini başta çocuklar olmak üzere tüm yaş grubundaki müzik tutkunlarıyla paylaşacak. 

İlk bölümü 8 Haziran tarihinde İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz olarak yayınlanacak Şefin Tavsiyesi, her hafta yeni bir içerikle seyircisi ile buluşacak. 

İş Sanat’ın 21. sezonunda yayınlanan ve yoğun ilgi gören senfoni orkestrasında yer alan enstrümanların ve seslerin müzisyenler tarafından anlatıldığı Tanıştırayım serisinin uzun versiyonu İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir. 

Son Güncelleme: 08.06.2021 09:59
Anahtar Kelimeler:
Iş SanatMüzikşefin Tavsiyesi
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