İstanbul Caz Festivali ile sonbahara ‘merhaba’

İstanbul Caz Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Garanti BBVA’nın sponsorluğunda bu yıl 27. kez caz severlerle buluşuyor. COVID-19 salgınıyla ertelenen festival, 2-14 Eylül arasında açık hava mekanlarından ve sonrasında dijital platformdan izleyicilerine seslenecek.

Garanti BBBVA’nın sponsorluğunda bu yıl 27. kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali,

yeni mevsimi birbirinden önemli ve değerli isimlerin unutulmayacak performansları eşliğinde karşılıyor. Açık hava mekanlarının dışında bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformda da seyircileriyle buluşacak olan festivalde, konsere gidemeyenler tüm konserleri festival tamamlandıktan sonra çevrimiçi olarak caz.iksv.org sayfasından bilet satın alarak izleyebilme şansını bulacak. Dijital yayına açılan konserler ise 45 gün boyunca izlenebilecek.

Nesiller boyu Türkiye cazını sahnede göreceğimiz Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu nun konseri ile başlayacak festivalde; kültürümüzü müziği, duruşu ve kostümleriyle özgün bir şekilde yansıtan ve dünyaya mâl olan BaBa Zula ile Balkanlardan Mezopotamya’ya bu toprakların özgün ezgileri ve danslarını aslını kaybetmeden yaşatan Kardeş Türküler dikkat çeken gruplar arasında yerini alıyor.

Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘Vitrin’ kapsamında ise Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar başlığı altında sahne alacak; Anadolu rock müziği temeline alarak surf rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiren Ayyuka, yaptıkları elektrik folk müziğiyle adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui’nin birlikte vereceği konser göze çarpıyor.

Fransız Gypsy cazını tanıdık melodilerle harmanlayarak beğeni toplayan Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA da festivalin merakla beklenen sahneleri arasında dikkat çekiyor. Karaman’a sahnede Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, klarnet ustası Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik ediyor.

Bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşecek Parklarda Caz konserleri de İstanbul Caz Festivali kapsamında caz severlerle buluşmaya devam ediyor.