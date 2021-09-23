İstanbul'da açıkhava konserleri devam ediyor
İstanbullular Eylül ayında da açıkhava konserleriyle buluşmaya devam ediyor. İBB Orkestralar Müdürlüğü Toplulukları açık havada farklı tarzlardan oluşan geniş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatıyor. Sevilen eserleri hep bir ağızdan söyleyerek keyifli vakit geçirilen konserler İstanbul’un farklı bölgelerinde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
İBB Mehteranı Eylül Ayı Konser Takvimi:
25 Eylül Cumartesi 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
26 Eylül Pazar 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
İBB Kent Orkestrası Eylül Ayı Konser Takvimi:
25 Eylül Cumartesi 19.15 – Florya Sahili
28 Eylül Salı 19.15- Caddebostan Sahili
30 Eylül Perşembe 19.15 – Maltepe Etkinlik Alanı
İBB Oda Müziği Topluluğu Eylül Ayı Konser Takvimi:
24 Eylül Cuma 19.30 ---- Polonezköy Köy Parkı
25 Eylül Cumartesi 20.00 ---- Şerefiye Sarnıcı