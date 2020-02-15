İstanbul'da aşk bambaşka

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel etkinlikle misafirlerine romantik anlar yaşatan Büyük Kulüp, unutulmaz gecelere devam ediyor.Cennet Bahçesi konseptiyle gerçekleşen gecede ilk olarak, dünyanın en iyi Frank Sinatra şovuna imza atan Stephen Triffitt sahne aldı. Konuklar Frank Sinatra’nın en sevilen şarkılarını coşkuyla hep bir ağızdan söyledi. Gecenin içeriğine uygun olarak hazırlanan fotoğraf alanları büyük ilgi gördü. Gerek çiçeklerden hazırlanmış dev salıncak, gerekse masal kahramanı Sinderella’ nın balkabağından yapılmış arabası romantik görüntülere sahne oldu.Konuklar arasında yer alan ünlü şarkıcılar Seyyal Taner, Melis Sökmen ve Attila Atasoy birer sürpriz şarkıyla geceye renk kattılar.After Party’de ise Londra’dan gelen Suzy Hopwood, Kylie Minogue performansı ile herkesi dansa davet etti.

Dünyanın birçok ülkesinde sahne alan ve İstanbul’a ilk kez gelen Hopwood ve Triffitt gecenin sonunda ‘’Sevgililer gününü İstanbul’da kutlamak ve sizinle olmak harika. İstanbul’da aşk bambaşka’’ dedi.Las Vegas ve Londra gece hayatının en iyi şovlarını İstanbul’da buluşturan projenin yaratıcısı, ünlü sanatçı Serhat Hacıpaşalıoğlu ‘’Sevgili Stephen Triffitt ve Suzy Hopwood’da bu harika gece için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda Büyük Kulüp’teki sürprizler devam edecek.’’ dedi.