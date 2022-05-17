İstanbul'da özlenen 19 Mayıs coşkusu



Maltepe Atletizm Pisti şenliklerle açılıyor. Spor kulüpleri ve gençlerin katılacağı açılışta kortej, bando ve renkli spor müsabakaları olacak.

Kutlamaların ana buluşma noktası Maltepe Etkinlik Alanı, gün boyunca renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex ve Murat Boz konserleri bayram coşkusunu artıracak.

Dans, video mapping ve drone gösterilerinin harmanlandığı muhteşem 19 Mayıs Gösterisi ise izleyenleri büyüleyecek.

İstanbullular, gün boyu sürecek etkinliklerde; sanal gerçeklik, futbol, dart, dans, snowboard, kaykay parkuru, zumba, playsatation ve mixibike gibi aktivitelerle keyif dolu bir gün geçirecek.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu bayram şenliklerinde 4 gün boyunca müzik sesleri yankılanmaya devam edecek.

İBB, 19 Mayıs neşesi daha da artsın diye 5 milyon İstanbulluya kotasız internet hediye edecek.

Toplu ulaşım bayram boyunca ücretsiz. İETT, etkinlik alanlarına ulaşım için ek seferler düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene İstanbul’da özlenen coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin dört bir yanında düzenlenecek programlarla bayram heyecanını artıracak.

ATLETİZM PİSTİ ŞENLİKLERLE AÇILIYOR

’nun seçim vaatlerinden olan Maltepe Atletizm Pisti, 19 Mayıs günü açılıyor. Gençlerin kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, bando ekibinin performansı ile devam edecek.

Açılışa İBBSK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Şarık, Sancaktepe ve Momentum spor kulüpleri katılacak.

Açılış programına özel müsabakaların da yapılacağı programda; 400 m, 4x100 m ve 100 metre erkek engelli koşuları yapılacak. Erkeklerde uzun atlama, kadınlarda gülle atma ve özel sporcuların (Down Sendromlu) müsabakaları, izleyicilere heyecan dolu bir gün yaşatacak.

MALTEPE ETKİNLİK ALANINDA BULUŞUYORUZ

Bayram kutulamalarının diğer buluşma adresi Maltepe Etkinlik Alanında ise birbirinden renkli programlar düzenlendi. Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex İstanbullularla buluşuyor. Dans, video mapping ve drone gösterilerinin harmanlandığı özel 19 Mayıs Gösterisi izleyenleri büyüleyecek. Saat 21.30’da başlayacak Murat Boz konserine ise tüm İstanbullulara davetli.

Maltepe etkinlik alanındaki programlar tüm gün sürecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, ziyaretçiler için çeşitli etkinlik alanları oluşturdu. VR bisiklet alanı, (sanal gerçeklikle bisiklet sürme) unutulmaz anlar yaşatacak. Futbol, dart, dans, snowboard, kaykay parkuru, zumba, playsatation, mixibike ve grafitti alanları da İstanbullulara keyif dolu bir gün geçirecek.

Maltepe Şehir Parkındaki şenlikler, 22-25 Mayıs tarihleri arasında da devam edecek.

(Etkinlik takvimi ekte bulunuyor)

İBB’DEN BAYRAM HEDİYESİ

İBB, 19 Mayıs Bayramı için İstanbullulara teknoloji hediye ediyor. İstanbul’un 9 bin erişim noktasında toplam 5 milyon kişiye günlük 1 GB ücretsiz internet hizmeti sağlayan İBB, bayram günü kotaları kaldırıyor. Milyonlarca İstanbullu sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek.

19 MAYIS’TA ULAŞIM

İETT, İstanbulluların Maltepe Etkinlik alanına ulaşımını kolaylaştırmak için ek seferler düzenliyor. Anadolu yakasında aşağıdaki hatlarla hizmet verilirken; Avrupa yakasından Metrobüs ve Marmaray’a entegre otobüs hatları konulacak. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

