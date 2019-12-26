İstanbul'da sanatseverlere müjde 17 Konser, 35 Tiyatro Oyunu ücretsiz

Etkinlikler kapsamında; 27 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de Türkiye’nin en başarılı pop - rock gruplarından Kolpa, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Aynı akşam sanatçı Ali Altay “Ata Türküleri” isimli albümünden oluşan bir repertuvarla İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde sahne alacak. İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ise Cem’niyet Grubu’nu Sultanbeylilerle buluşturacak. Cem’niyet, Cem Karaca’nın Türk Rock yapıtaşları olarak adlandırılan unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Cuma akşamı, İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde ise piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu’nun piyanosundan çıkan notalar yankılanacak.

28 Aralık Cumartesi akşamı ise kültür merkezlerinde on üç farklı konser müzikseverlerle buluşacak.

Özgün ses ve yorumu ile yıllara meydan okuyan Gülden Karaböcek İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde; şarkıcı ve söz yazarı Güliz Ayla, İBB Başakşehir Kültür Merkezi’nde; İkinci Bahar yorumuyla dinleyenlerin gönlünde taht kuran Özdemir Erdoğan İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde; 90’lı yılların efsane seslerinden Reyhan Karaca, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde; çok kültürlü disiplinlerden müzikal alt yapı ve farklı ritimlerle seslendirdiği türkülerle sahneye farklı bir soluk getiren Rewşan Çeliker, İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde; Karadeniz’in kültür bekçileri Grup Koliva İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde; en başarılı alternatif rock grupları arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde; klasik müziği pop, R&B ve rock ile birleştiren Brothers Trio, İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde; Yeşilçam filmlerinden rock’a uzanan geniş repertuarı ile Sibel Tüzün İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde; şarkıcı, aranjör Bahadır Tatlıöz İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde; Anadolu Rock‘ un en önemli temsilcilerinden Moğollar İBB Şehir Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde; Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan İBB Şile Kültür Merkezi’nde; ünlü caz vokalisti Sinem Yılmaz İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde konser verecek.

Minik Tiyatroseverlere 24 Oyun

İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde 28-29 Aralık günü saat 14.00 de minik tiyatro severlerle buluşacak çocuk oyunlarının isimleri ise şöyle: Tavşan Aranıyor, Canavar mı Yok mu?, Haylaz Peter, Petmen, Pakuçi, Kayıp Prens ile Uç Uç Böceği, Bal Arıları ve Hınzır Ayı, Kırmızı Başlıklı Pinokyo, Beneksiz Böcek Uğur, Şokola Prenses, Oz Büyücüsü, Alice Harikalar Diyarında, Çoço Çiçi ve Odrik, Çizmeli Kedi Müzikali, Karlar Kraliçesi Müzikali, Kurbağa Prens, Sevgi Ormanı, Süper Mario, La Fonten Kabare, Kayıp Prens ile Uç Uç Böceği, Kırık Boynuzun Hikâyesi, Neşeli Hayvanlar Müzikali, Kofi’nin Yolculuğu ve Boncuk Usta’nın Mutfağı.

11 Tiyatro Oyunu Pazar Akşamı

İBB, 29 Aralık Pazar akşamı, saat 19.00’da 11 kültür merkezlerinin kapılarını bu kez yetişkin tiyatroseverlere açıyor. Bu kapsamda; Sarıyer Kültür Merkezi’nde “Dönüşüm”, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde “Seninle Evlenir miyim?”, Başakşehir Kültür Merkezi’nde “Yılın Düğünü”, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Davetsiz Misafirler”, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Ocak”, Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi’nde “Kuvayi Milliye Destanı”, Şile Kültür Merkezi’nde “Kadın”, Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Beş Sevim Apartmanı”, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “Bavul”, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde ise “Hayırlara Vesile” oyunları sahnelenecek.

Sanatseverlerin konser ve tiyatroları ücretsiz takip edebilmeleri için etkinlik saatinden bir saat önce kültür merkezinde olup numaralı ücretsiz biletlerini gişeden alabiliyor.