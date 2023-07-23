Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 36°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

 İstanbul festivali başlıyor

İstanbul Festivali bu akşam başlıyor.Festival Park Yenikapı’da 6 Ağustos’a kadar sürecek festivalde birçok ünlü sanatçı konserler verecek.

23 Temmuz 2023 Pazar 16:19
 İstanbul festivali başlıyor

 İstanbul festivali başlıyor

   İstanbul Festivali bu akşam başlıyor.Festival Park Yenikapı’da 6 Ağustos’a kadar sürecek festivalde birçok ünlü sanatçı konserler verecek.

   Bu akşam Hayko Cepkin konseri ile start alacak festivalde, Ajda Pekkan, Hande Yener, Serdar Ortaç, Haluk Levent, Sıla gibi ünlü isimler sahne alacaklar.Festival biletleri Biletix’ten satılan festivalin etkinlik takvimi şöyle;

23 Temmuz Hayko Cepkin

24 Temmuz Hande Yener-Serdar Ortaç

25 Temmuz Zeynep Bastık-Dedublüman

26 Temmuz Hadise-Buray

27 Temmuz Haluk Levent

28 Temmuz Ajda Pekkan-Bedük

29 Temmuz İzel-Çelik-Ercan

30 Temmuz Murda-Bege-Reckol

31 Temmuz Sertab Erener

1   Ağustos Enis

2   Ağustos Duman

3   Ağustos Sefa

4   Ağustos Ceza-Motive-Blok3

5   Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut

6   Ağustos Sıla

Anahtar Kelimeler:
Festival Park Yenikapıİstanbul Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta sinemacılar Gemlik'te buluştu
Usta sinemacılar Gemlik'te buluştu
TDK sözlük güncelledi, Türkiyeli'yi ve cinsiyetçi kelimeleri kaldırdı
TDK sözlük güncelledi, Türkiyeli'yi ve cinsiyetçi kelimeleri kaldırdı
Oppenheimer Ön Gösterimi Yoğun İlgiyle Karşılaştı
Oppenheimer Ön Gösterimi Yoğun İlgiyle Karşılaştı
Melike Şahin'den 5 bin kişilik dev senfoni
Melike Şahin'den 5 bin kişilik dev senfoni
Japon edebiyatında savaş travması; Kurbanı Beslemek
Japon edebiyatında savaş travması; Kurbanı Beslemek
Yıldızlar altında sinema keyfi
Yıldızlar altında sinema keyfi
Türk dilinin ilk sözlüğü 951 yaşında
Türk dilinin ilk sözlüğü 951 yaşında
Müze Gazhane'de İyi Gelen Sohbetler Buluşması
Müze Gazhane'de İyi Gelen Sohbetler Buluşması
BBC’den İstanbul Modern belgeseli
BBC’den İstanbul Modern belgeseli
2. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru
2. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim