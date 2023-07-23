İstanbul festivali başlıyor
İstanbul Festivali bu akşam başlıyor.Festival Park Yenikapı’da 6 Ağustos’a kadar sürecek festivalde birçok ünlü sanatçı konserler verecek.
Bu akşam Hayko Cepkin konseri ile start alacak festivalde, Ajda Pekkan, Hande Yener, Serdar Ortaç, Haluk Levent, Sıla gibi ünlü isimler sahne alacaklar.Festival biletleri Biletix’ten satılan festivalin etkinlik takvimi şöyle;
23 Temmuz Hayko Cepkin
24 Temmuz Hande Yener-Serdar Ortaç
25 Temmuz Zeynep Bastık-Dedublüman
26 Temmuz Hadise-Buray
27 Temmuz Haluk Levent
29 Temmuz İzel-Çelik-Ercan
30 Temmuz Murda-Bege-Reckol
31 Temmuz Sertab Erener
1 Ağustos Enis
2 Ağustos Duman
3 Ağustos Sefa
4 Ağustos Ceza-Motive-Blok3
5 Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut
6 Ağustos Sıla