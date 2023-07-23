İstanbul festivali başlıyor

İstanbul Festivali bu akşam başlıyor.Festival Park Yenikapı’da 6 Ağustos’a kadar sürecek festivalde birçok ünlü sanatçı konserler verecek.

Bu akşam Hayko Cepkin konseri ile start alacak festivalde, Ajda Pekkan, Hande Yener, Serdar Ortaç, Haluk Levent, Sıla gibi ünlü isimler sahne alacaklar.Festival biletleri Biletix’ten satılan festivalin etkinlik takvimi şöyle;

23 Temmuz Hayko Cepkin

24 Temmuz Hande Yener-Serdar Ortaç

25 Temmuz Zeynep Bastık-Dedublüman

26 Temmuz Hadise-Buray

27 Temmuz Haluk Levent

28 Temmuz Ajda Pekkan-Bedük

29 Temmuz İzel-Çelik-Ercan

30 Temmuz Murda-Bege-Reckol

31 Temmuz Sertab Erener

1 Ağustos Enis

2 Ağustos Duman

3 Ağustos Sefa

4 Ağustos Ceza-Motive-Blok3

5 Ağustos Dolu Kadehi Ters Tut

6 Ağustos Sıla