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İstanbul Modern | Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak

08 Kasım 2021 Pazartesi 11:11
İstanbul Modern | Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak

Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak

İstanbul Modern çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı.  Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Benim Bakışım, El Yapımı Kâğıda Silüetler, Kelimeler ve İmgeler adlı atölye programları ara tatilde çocukları bekliyor

 

İstanbul Modern, 15-19 Kasım 2021 ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanlarıyla buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

 

Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi veriliyor.

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern’in sergilerinden gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern
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