İstanbul Modern | Fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı üzerine söyleşi

İstanbul Modern’de fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı üzerine bir söyleşi

“Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisinin ilk etkinliği İstanbul Modern’inYouTube kanalında sanatseverlerle buluşuyor. Serginin küratörü Bülent Erkmen, fotoğrafçı ve öğretim görevlisi

ile İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy, Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğrafçılığı üzerine 27 Nisan’da çevrimiçi ve canlı olarak bir söyleşi gerçekleştirecek.

İstanbul Modern, Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda gerçekleşen “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Serginin ilk etkinliğinde sanatçının sıradan anlara sıra dışı bir duygu yükleyen görüntülerinin; sergileme tekniği, kurgusu ve küratöryel seçimlerle ilişkisini ele alınıyor.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy

Söyleşide sanatı “dünyayı belli bir kişisel yorumla yeniden üretme uğraşı” olarak özetleyen Şakir Eczacıbaşı’nın 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980’lerden itibaren fotoğraf medyumunun biçimselliğini sorgulayan üretimleri tartışılıyor.

Öğretim görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Orhan Cem Çetin

Söyleşi, 27 Nisan Salı günü saat 18.00’de canlı olarak İstanbul Modern’in YouTube kanalı üzerinden gerçekleşecek.

Küratör Bülent Erkmen

İstanbul Modern’de Seçilmiş Anlar

“Seçilmiş Anlar”, Eczacıbaşı’nın fotoğrafçılık kariyerine başladığı 1960'lı yıllarda çektiği, “renklerin uyarıcı ve duygusal etkisinin” peşine düşen izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980’lerden itibaren fotoğraf medyumunun biçimselliğini sorgulayan ve gündelik hayatın devinimini, belirsizliklerini ve değişimlerini yansıtan üretimlerini izleyicilerle buluşturuyor. Sergi, sanatçının, kuşağında sıklıkla hissettiğimiz “evrensel bir iletişim arama” arzusunu gözler önüne seriyor. Sergi 30 Haziran’a kadar görülebilir.