İstanbul Modern | Necla Rüzgar ile lavi tekniği atölyesi

“Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri devam ediyor



“Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin mayıs ayı konuğu Necla Rüzgar olacak. Rüzgar’ın yapıtlarındaki yöntem ve yaklaşımdan ilham alan atölye, katılımcıları kendi mitolojik varlıklarını tasarlamaya davet ediyor. Lavi tekniğini kullanarak mürekkep, fırça ve kağıtla resim çalışması yapacak olan katılımcılar, daha sonra yaptıkları çalışmaları sanatçıyla birlikte yorumluyor.

Necla Rüzgar kimdir ?

Necla Rüzgar, Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde profesör olarak görev yaparken, aralarında, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Berlin, Zürih, Lyon ve Seul’un bulunduğu kentlerde resim, heykel, fotoğraf ve videolarını sergiledi.

Yapıtları, Akademi der Künste, Berlin’de ve National Museum of Contemporary Art Bükreş’te izlendi. İsviçreli küratör ve sanat eleştirmeni Susann Wintsch ile Chris Bünter’in ev sahipliği yaptığı, Zürih’te gerçekleşen Salon Blanche’ın ilkine davet edildi. Wintsch 2017 yılında, Sao Paolo’dan Paola Junqueira ile Necla Rüzgar arasında düşünsel ve estetik ortaklıklara dikkat çeken “Vertical Dialog” sergisini yine Zürih’te açtı. 2018 yılında Galata Rum Okulu’nda açılan sergisi “Çok Kalpli Varlık” bir retrospektif niteliğindeydi. Ardından, aynı sergiden seçilen eserleri, Lyon Bienali paralel etkinliği olarak Galerie Henri Chartier’de düzenlenen "Éloge de la curiosité” sergisine davet edildi. Sanatçının yapıtları Mayıs 2018’de açılan, İstanbul Modern’in “Şimdinin Peşinde” başlıklı koleksiyon sergisinde de yer aldı.

Sanatçının dünyasına yolculuk

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşan atölye programları sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa çıkaran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderilen ön bilgilendirme formuyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, programa dâhil oluyor.

Tarih: 20 Mayıs 2021

Saat: 16.00-17.00

NOT: Çevrimiçi canlı konferans yoluyla gerçekleştirilen programa katılım 25 kişiyle sınırlı.