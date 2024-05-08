Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul Modern, Olafur Eliasson sergisine hazırlanıyor

Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda gerçekleşen “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergi, sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi olma özelliğini taşıyor.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:15
İstanbul Modern, Olafur Eliasson sergisine hazırlanıyor






İstanbul Modern, Olafur Eliasson sergisine hazırlanıyor

 

İstanbul Modern, tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiyi 7 Haziran 2024’te izleyicilerle buluşturuyor. Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda gerçekleşen “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergi, sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Modern, sanat yapıtlarının ancak izleyiciyle karşılaştıklarında tamamlandığını dile getiren ve bu nedenle izleyicinin aktif katılımının yapıtların ana bileşeni olduğuna dikkat çeken Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk sergisine hazırlanıyor. 

Ana sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA’nın üstlendiği kapsamlı sergide, yeni üretimler de dahil olmak üzere 40’a yakın yapıt yer alıyor. Eliasson’un 30 yıllık sanatsal pratiği boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konulara odaklanan serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergi, 7 Haziran 2024–9 Şubat 2025 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

 

Olafur Eliasson kimdir?

Sanatçı Olafur Eliasson’un (d. 1967) çalışmaları, sanatın dünya genelindeki anlamını ve geçerliliğini soruşturuyor. Eliasson’un yerleştirmeler, resimler, heykeller, fotoğraflar ve filmler içeren geniş kapsamlı sergileri, 1997’den bu yana dünyanın farklı yerlerindeki önemli müzelerde yer aldı. Sanatçı, 2003’te 50. Venedik Bienali’nde Danimarka’yı temsil etti ve aynı yıl Londra’daki Tate Modern’in Turbine Hall alanında “The weather project” adlı yerleştirmesiyle yer aldı. Eliasson’un kamusal alandaki çalışmaları arasında “The New York City Waterfalls” (2008), “Ice Watch” (2014) ve “Fjordenhus” (2018) gibi çalışmalar bulunuyor. Eliasson, 2012’de “Little Sun” adlı sosyal girişimi, 2014’te ise mimar Sebastian Behmann ile birlikte sanat ve mimarlık ofisi Studio Other Spaces’i kurdu. Son olarak ise Olafur Eliasson, 2019’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İyi Niyet Elçisi seçildi. Kurucusu olduğu Berlin merkezli Studio Olafur Eliasson, zanaatkârlar, mimarlar, arşiv uzmanları, araştırmacılar, aşçılar, sanat tarihçileri ve teknisyenlerden oluşan geniş bir ekibe ev sahipliği yapıyor.

Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma gibi konulara her geçen yıl çalışmalarında daha da önem veren Eliasson ve stüdyosu, bu temalarla ilişkili kavramları sanatsal olarak çözümlemenin ötesinde, yapıt üretimi ve sergi düzenleme süreçlerinde de karbon ayak izini azaltmak için önlemler alıyor. 

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faber-Castell resim yarışması ile çocuklar hayal gücünü renklendiriyor
Faber-Castell resim yarışması ile çocuklar hayal gücünü renklendiriyor
Cazın Sakin Devi Henri Texier 10 Mayıs’ta CRR’de!
Cazın Sakin Devi Henri Texier 10 Mayıs’ta CRR’de!
Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışması başvuruları başladı
Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışması başvuruları başladı
Kadın yönetmenlerin filmleri "İki Arada" seçkisinde
Kadın yönetmenlerin filmleri "İki Arada" seçkisinde
Fanfare Ciocarlia Hıdırellez’de CRR’de!
Fanfare Ciocarlia Hıdırellez’de CRR’de!
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Beş Yaşında!
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Beş Yaşında!
Sanatta 'Askıda Bilet' dönemi
Sanatta 'Askıda Bilet' dönemi
Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali konuğu
Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali konuğu
Konser | Aziza Mustafa Zadeh, sahneye oğlu Ramiz Han ile çıkacak
Konser | Aziza Mustafa Zadeh, sahneye oğlu Ramiz Han ile çıkacak
Gençler sanat yapıtlarını çözümlüyor
Gençler sanat yapıtlarını çözümlüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim