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İstanbul Modern | Sanal Dedektifler sanat turunda

Çocuklara özel “Sanatçı ve Zamanı” sanal sergi turu başlıyor

06 Ekim 2020 Salı 12:13
İstanbul Modern | Sanal Dedektifler sanat turunda

Sanal Dedektifler sanat turunda!

İstanbul Modern, çocukları dijital platformlarda sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklarla ücretsiz olarak buluşan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor

İstanbul Modern, sergi sanal turları, arşiv ve koleksiyon seçkileri, çevrimiçi yapıt anlatımları, sinema gösterimleri, çocuk ve yetişkinlere özel eğitim programları başta olmak üzere dijitale taşıdığı pek çok faaliyete bir yenisini daha ekledi.

Müze, 2015-2018 yılları arasında Karaköy’deki eski binasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nı özel olarak tasarlanan “Sanal Dedektifler” adlı eğitim programını çocuklarla buluşturuyor. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği desteğiyle Türkiye'nin her yerinden bütün çocuklar, programa ücretsiz erişebiliyor.

Dört bölümden oluşuyor

4-7 yaş gurubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş çocuklara özel tasarlanan “Sanal Dedektifler” dört bölümden oluşuyor. Öykü Gülersönmez'in seslendirdiği Sesli Tur, sanat yapıtlarının özelliklerini bulmacalarla işleyen eğlenceli bir oyundan oluşuyor. Sanat yapıtlarına dikkatli bakmayı teşvik eden Soru Kartları, yapıtları incelemeye yönelik sorular içeriyor. Bilgi Kartları ise sanat çalışmasının ayrıntılarını keşfetmek ve sanatçının hayat hikâyesini öğrenmek için hazırlandı. Sanal tur içinde yer alan Sanatçıların İzinde adlı etkinlik videoları ise çocuklara, sanat çalışmalarından ilham alarak evde yapabilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.

10 sanatçı, 10 yapıt

“Sanal Dedektifler”, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan on yapıta odaklanıyor:

Fahrelnissa Zeid’den “Soyut” (Geçicilik…Su...Güneş); İnci Eviner’den “Yeni Vatandaş I- II- III”; Handan Börüteçene’den “Kendini Bana Getir”, Seyhun Topuz’dan “Kırmızı V”, Cihat Burak’tan “O Diyar ki Onda Acayiplikler Olur”, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan “Han Kahvesi”, Tomás Saraceno’dan “80SW/Uçan Bahçe/Hava-Limanı-Şehri”, Olafur Eliasson’dan “Red emotional globe”, Seçkin Pirim’den “Derin” ve Ömer Uluç’tan “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler”.

Sanal dedektiflere sanal sergi

İstanbul Modern Sanal Dedektifler adlı eğitim programı kapsamında, sanal turu deneyimleyen çocukları, en çok etkilendikleri sanat çalışmasından yola çıkıp resimler yapmaya davet ediyor. Bu çalışmalarını müzenin web sitesinde sergileyebilen çocuklar, “Sanal Dedektifler” dahil üç farklı projeye katıldıklarında “Sanata Sarıl Katılım Belgesi”ni dijital olarak almaya hak kazanıyor.

Sanal tur linki:https://www.istanbulmodern.org/tr/egitim/cocuklara-ozel-sanatci-ve-zamani-sanal-turu_2481.html

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Son Güncelleme: 06.10.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
Sanal Dedektiflerİstanbul Modern
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