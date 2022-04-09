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İstanbul Modern | Sanat Tarihi Seminerleri 13 Nisan’da başlıyor

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, Sanat Tarihi Seminerleri’yle devam ediyor.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:06
İstanbul Modern | Sanat Tarihi Seminerleri 13 Nisan’da başlıyor

Sanat Tarihi Seminerleri 13 Nisan’da başlıyor


 

Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir akış sunan Sanat Tarihi Seminerleri’ni Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden veriyor.

 

Seminer dört ayrı dersten oluşuyor. Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Çağdaş Sanat ve Siyaset, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikayesi. Bu derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden sanat tarihine bakmanın yöntemlerini barındırıyor.

 

Atölye Modern Katılım belgesi

Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

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