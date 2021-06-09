İstanbul Modern | Sanatçı Emilie Giles ile Duyusal Nesne Yapımı atölyesi

İstanbul Modern | Sanatçı ve araştırmacı Emilie Giles ile Duyusal Nesne Yapımı atölyesi

İstanbul Modern ve Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA) işbirliğinde düzenlenen tekstil ile teknoloji ilişkisine odaklanan “Üretim Yoluyla Düşünmek” adlı çevrimiçi etkinlik dizisi 12 Haziran’da “Elektronik Tekstillere Giriş: Duyusal Nesne Yapımı” başlıklı atölye ile devam ediyorb

Tekstil alanındaki yeni yöntem ve sistemleri, zanaat ile 21. yüzyıl teknolojilerinin kesişiminde keşfetmeyi amaçlayan etkinlik dizisine sanatçı ve araştırmacı Emilie Giles konuk olacak.

Emilie Giles kimdir?

Giles tarafından yürütülecek atölyede katılımcılar, elektronikler ile tekstili bir araya getirerek duyu temelli nesneler yaratmayı keşfe çıkacak. İletken ipliklerle devre dikme, devrelere parça ekleme ve bu yapıları mikro denetleyici vasıtasıyla kontrol etme konusunda bilgi ve beceri kazanacak olan katılımcılar, bir dizi zanaat tekniğinden yararlanarak etkileşimli bir nesnenin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek.

Yaratıcı teknolojiler, zanaat ve oyunun yaşantıya yayılması üzerine çalışmalar yapan sanatçı, araştırmacı ve eğitimci Emilie Giles, The Open University’de sürdürdüğü doktora eğitimi kapsamında, katılımcı tasarım yaklaşımlarından yararlanarak, elektronik tekstillerin farklı görme engellerine sahip kişiler tarafından etkileşimli araçlar olarak kullanılabilmesi üzerine araştırmalar yapıyor.

Farklı katılımcı grupları ile yaratıcı teknoloji projeleri geliştirmeye odaklanan eğitim çalışmaları gerçekleştirerek bu alanda yoğun bir tecrübe kazanan Giles, üç yılı aşkın süre Codasign’ın direktörleri arasında yer alıp kurumun Destek ve Katılım Bölümü’ne başkanlık etmenin yanı sıra, hem Westminster Üniversitesi, London College of Communication ve Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA), öğrencilerine, hem de V&A ve Tate Britain gibi müzelerin ziyaretçilerine elektronik tekstillerde fiziksel programlama konusunda eğitimler verdi.

İstanbul'dan Londra'ya ''Üretim Yoluyla Düşünmek"

İstanbul Modern’in Kraliyet Sanat Koleji ile birlikte yürüttüğü proje, farklı alanlarda uzman, sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir araya getirirken, geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Kamuya açık olarak düzenlenen çevrimiçi seminer ve atölye çalışmaları dizisinde, teknoloji-zanaat ilişkisine odaklanılıyor. Bu kapsamda katılımcılara kültürler arası yeni bilgi ve becerilerin aktarılacağı bir platform sunulması amaçlanıyor.