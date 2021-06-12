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İstanbul Modern | Sanatçı Nergiz Yeşil ile Bunu sen de yaparsın atölyesi

İstanbul Modern ve Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA), tekstil ile teknoloji ilişkisine odaklandığı çevrimiçi “Üretim Yoluyla Düşünmek” adlı etkinlik dizisi 16 Haziran’da Nergiz Yeşil’in Bunu Sen de Yaparsın! başlıklı atölyesi ile devam ediyor

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:44
İstanbul Modern | Sanatçı Nergiz Yeşil ile Bunu sen de yaparsın atölyesi

İstanbul Modern | Sanatçı Nergiz Yeşil ile Bunu sen de yaparsın! atölyesi

Tekstil alanındaki yeni yöntem ve sistemleri, zanaat ile 21. yüzyıl teknolojilerinin kesişiminde keşfetmeyi amaçlayan etkinlik dizisine sanatçı Nergiz Yeşil konuk olacak.

Çevrimiçi atölye; düşünce biçimleri açısından sanat yapıtında biyolojik materyal kullanımına, eser üretimi için malzeme üretimine, ancak bu üretim için olsa dahi tüketimi minimuma indirmeye ve alışılagelmiş organik materyallere başka bir gözle bakmaya odaklanıyor. Pratik olarak da çeşitli organik materyaller ile kâğıt yapımına, süreç ve sonuçlarına dair diyaloglar içeriyor.

Nergiz Yeşil kimdir ?

Nergiz Yeşil, 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini “Sanat Yapıtında Biyolojik Materyal Kullanımı” başlığı ile biyo-sanat üzerine yazdı. 2018’de Avrupa Birliği ülkeleri Erasmus öğrenci değişim programıyla Belçika, Anvers’teki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi, Heykel Bölümü’nde eğitim gördü. Avrupa’da ve Türkiye’de grup ve proje sergilerine katıldı. Paleontoloji Müzesi isimli ilk kişisel sergisini 2019’da PG Art Gallery, İstanbul’da gerçekleştirdi. Sabancı Sanat Ödülleri dâhil birçok ödül aldı. Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

İstanbul'dan Londra'ya ''Üretim Yoluyla Düşünmek" 

İstanbul Modern’in Kraliyet Sanat Koleji ile birlikte yürüttüğü proje, farklı alanlarda uzman, sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir araya getirirken, geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Kamuya açık olarak düzenlenen çevrimiçi seminer ve atölye çalışmaları dizisinde, teknoloji-zanaat ilişkisine odaklanılıyor. Bu kapsamda katılımcılara kültürler arası yeni bilgi ve becerilerin aktarılacağı bir platform sunulması amaçlanıyor.

Tarih : 16 Haziran 2021, Çarşamba 17.00 – 19.00 

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