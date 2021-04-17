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İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım

İstanbul Modern’den 23 Nisan’da çocuklara özel bir proje: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstinyePark’ın desteğiyle tüm çocukları bir ağacı hayal etmenin ilham verici fikirleriyle tanıştırıp, doğayı sanatla yeniden keşfetmeye çağırıyor

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:41
İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım

İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım



İstanbul Modern,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzenin koleksiyon sergisinde doğayı işaret eden yapıtlardan ilham alarak, çocukları, doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla renkli hayaller kurmaya davet ediyor. 

Sanatçıların işbirliğinde yürütülen “Sanatla Büyüyen Ağacım” projesi 25 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. İstanbul Modern çocukların doğayla kurdukları bağı sanat yoluyla güçlendirmeleri için, sanatçıların resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, performans gibi üretim alanlarından yaratıcı fikirlerini paylaşıyor.

Sanatçılardan çocuklara ağaç imgeleri

“Sanatla Büyüyen Ağacım” projesinde yer alan Alper Aydın, Barbara – Zafer Baran, Bedri Baykam, Ergin Çavuşoğlu, Kamil Fırat, Fatma Tülin, :mentalKLINIK tarih boyunca sanatta doğanın en güçlü temsillerinden biri olan ağaç imgesini çocuklar için yorumluyor .

Sanatçılar ağacı gövdesindeki dokuyla, rüzgârla dans eden gölgesiyle, toprağın derinlerine uzanan kökleriyle, birbirinden farklı görünen yaprak ve dallarıyla ele alıyor; resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf ya da performansla anlatıyor.  

Çocukların üretimleri sergileniyor

İstanbul Modern, sanatçıların çocuklar için gerçekleştirdiği yaratıcı üretimleri web sayfasında ve sosyal medyada 23 Nisan haftası boyunca paylaşıyor. 

Proje süresince sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak kendi ağaçlarını tasarlayan çocuklar çalışmalarının fotoğraflarını İstanbul Modern’in web sitesinde projeye özel hazırlanan resim galerisine yüklüyor. Çocukların sanat çalışmalarının fotoğrafları www.istanbulmodern.org adresinde 16 Mayıs 2021 tarihine kadar sergilenecek. 

İstinyePark’tan çevrimçi atölyeler

İstinyePark ise 23-24-25 Nisan tarihlerinde “Sanatla Büyüyen Ağacım” programını İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü yönetiminde çocuklara çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunacak.
 

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