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İstanbul Modern Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!

İstanbul Modern’in çevrimiçi olarak sunduğu yetişkinlere yönelik Atölye Modern programında yer alan Sanat Tarihi seminerleri sevdiklerine farklı bir deneyim hediye etmek isteyenleri bekliyor.  

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:22
İstanbul Modern Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!

Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!

İstanbul Modern, Sevgililer Günü için sanat dolu hediye seçenekleri hazırladı. Bu özel günde sevgilinize Atölye Modern Çevrimiçi semineri alabilir, İstanbul Modern üyeliğiyle sanat dolu bir yıl verebilir ya da İstanbul Modern Mağaza’nın özel tasarım takı ve aksesuarlarından armağan edebilirsiniz


İstanbul Modern’in çevrimiçi olarak sunduğu yetişkinlere yönelik Atölye Modern programında yer alan Sanat Tarihi seminerleri sevdiklerine farklı bir deneyim hediye etmek isteyenleri bekliyor.  

Sevgililer Günü’ne özel seçki 

Bu özel günü anımsayacakları seçenekler İstanbul Modern Mağaza’da sanatseverleri bekliyor. Sevgililer Günü’ne özel seçkide “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisine paralel tasarlanan takı ve aksesuarlar ile  İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndaki yapıtlardan ilham alan eşarp ve kravatlar müze ve sanal mağazada (https://www.istanbulmodernmagaza.com/) yer alıyor. 

İstanbul Modern’in 6 farklı üyelik programından biri de sevdiklerinize bir yıl boyunca müzede ve çevrimiçi etkinliklerle farklı bir sanat deneyimi sunuyor. 14 Şubat’a özel tüm yeni üyeliklerde 2 ay ilave üyelik hediye ediliyor.
 

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İstanbul ModernAtölye Modern Çevrimiçi
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