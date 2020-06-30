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İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli

Türkiye’de sinemanın öncülerinden Sigmund Weinberg’in izini süren Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli’nin dünyadaki ilk gösterimi 2-3 Temmuz’da İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden izlenebiliyor

30 Haziran 2020 Salı 09:45
İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli

İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli


İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş’nin katkılarıyla çevrimiçi gösterim programında özel bir filme yer veriyor. Türkiye’ye sinema kültürünü getirmiş ve yerleştirmiş biri olarak tarihe geçen Sigmund Weinberg’in izini süren ve Profesör Savaş Arslan imzasını taşıyan Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli’nin dünyadaki ilk gösterimi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor.

2020 yapımı belgesel, 20. yüzyıl başlarında İstanbul’daki sosyal yaşama ışık tutuyor. Fotoğraf makinesinden gramofona, sinemadan otomobile dönemin teknolojik yeniliklerini, 1908 yılında İstanbul’un ilk sinema salonunun açılmasını ve Weinberg’in beş kıtaya dağılmış ailesinin izlerini sürüyor. Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli, yüz yıl önce birçok değişimin yaşandığı bir dönemde, hem Sultan II. Abdülhamid’in hem de Sultan V. Mehmed Reşad'ın resmi fotoğrafçısı ve sinemacısı olan Sigmund Weinberg ile ilgili kapsamlı bir araştırma sunuyor.

Film, Burçak Evren ve Giovanni Scognamillo gibi sinema tarihçileriyle yapılan röportajların yanı sıra, Karagöz ile Weinberg’in, gölge oyunu ile sinema filmlerinin aralarındaki fark ve bağlantılara da esprili bir dille yer veriyor.

Yönetmen Savaş Arslan ile söyleşi

Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli 2-3 Temmuz’da www.istanbulmodern.org adresinden izlenebilecek. 2 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.30’da ise İstanbul Modern Sinema Danışmanı Müge Turan, yönetmen Savaş Arslan ile müzenin YouTube kanalında canlı bir söyleşi gerçekleştirecek. Filme erişim 3 Temmuz gecesi sona erecek.

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Son Güncelleme: 30.06.2020 09:50
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern
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