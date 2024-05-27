İstanbul Modern Sinema’da 2023’ün en iyi 5 filmi

İstanbul Modern Sinema, 2023’e damgasını vuran beş hit film ile sezonu sonlandırıyor. Film eleştirmenleri tarafından en iyiler arasına seçilen filmler, “TOP 5” başlığıyla 8–13 Haziran tarihleri arasında izleyicilerle buluşuyor





Programda, Cannes’da kazandığı “Büyük Ödül”ün ardından Oscar’da “En İyi Uluslararası Film” ödülüne layık görülen “İlgi Alanı”, Hayao Miyazaki’nin bu yıl Akademi Ödülleri’nde “En İyi Animasyon” seçilen “Çocuk ve Balıkçıl”, usta yönetmen Martin Scorsese’nin son tarihi epik filmi “Dolunay Katilleri”, Film Comment dergisi tarafından 2023’ün en iyi filmi seçilen “Bir Skandalın Peşinde” ve Romanya’nın Oscar adayı “Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin” filmleri yer alıyor.

Biletlerinizi web sayfamızdan satın alabilirsiniz.

https://www.istanbulmodern.org/sinema

Perşembe günleri tüm sinema gösterimleri ücretsizdir.

TOP 5 FİLM PROGRAMI

BİR SKANDALIN PEŞİNDE

8 Haziran 2024, Cumartesi Saat: 13.00

9 Haziran 2024, Pazar Saat: 15.15

Yönetmen: Todd Haynes

Oyuncular: Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton

Elizabeth, yıllar önce 13 yaşında bir çocukla evlenmesi bir skandala sebep olan Gracie ve onun hayatını anlatan bir filmde başrol oynamaya hazırlanıyor. Rolünü araştırmak üzere ziyarete geldiği Gracie ve ailesinin evinde onları gözlemleyerek ilişkinin özünü anlamaya çalışıyor. Haynes’in pembe dizi estetiğinden beslendiği film, Gracie ve Joe’nun ilişkisini ele alırken ahlaki bir tavır takınmaktan kaçınarak seyirciyi düşünmeye yönlendiriyor. Bir Skandalın Peşinde, Film Comment dergisi tarafından 2023’ün en iyi filmi seçildi.

ÇOCUK VE BALIKÇIL

9 Haziran 2024, Pazar Saat: 13.00

13 Haziran 2024, Perşembe: 15.00

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Miyazaki’nin otobiyografik öğeler taşıyan filmi İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Annesini kaybeden Mahito babasının yanına taşraya taşınıyor. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynarken karşısına çıkan gri bir balıkçıl ile arkadaş oluyor. Yedi yılda tamamlanan film, çarpıcı kompozisyonları ve canlı renkleriyle görsel olarak da Miyazaki’nin gücünün doruğunda olduğunu gösteriyor. Sinemanın en büyük sanatçılarından birinin muhtemelen göreceğimiz bu son filmi, bu yıl Akademi Ödülleri’nde “En İyi Animasyon” seçildi.

DOLUNAY KATİLLERİ

9 Haziran 2024, Pazar Saat: 17.30

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

Usta yönetmen Martin Scorsese, son tarihi epik filminde 1920'lerin Oklahoma’sında, Osage halkının topraklarında bulduğu petrol yüzünden katledildiği Osage Cinayetleri’nin perde arkasını anlatıyor. Film, Amerikan hükümetinin işlediği bu vahşi cinayetlerin kamuoyuna nasıl anlatılacağına dair referans olma sorumluluğu taşıyor; yaşanılanlar kadar, yaşanılanların Amerikan tarihine nasıl geçtiğiyle ilgileniyor.

DÜNYANIN SONUNDAN ÇOK DA BİR ŞEY BEKLEMEYİN

8 Haziran 2024, Cumartesi Saat: 17.30

13 Haziran 2024, Perşembe Saat:17.15

Yönetmen: Radu Jude

Oyuncular: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrşan, Nina Hoss

Adını Polonyalı şair Stanisław Jerzy Lec’in satırlarından alan film, komedi ile yol filmini, dijital dünya ile politik toplum eleştirisini kesiştiren feminist bir film. Filmin iki bölümü var. İlk bölümdeki Angela, günde 16 saat çalışan uçarı bir prodüksiyon asistanı. Çokuluslu bir şirket adına iş güvenliği konulu bir film çekmek için arabasıyla Bükreş sokaklarını arşınlıyor. Diğer Angela ise eski bir filmde oynayan taksi şoförü. Bu iki hikâyeyi paralel kurgularken dünyanın bitik hâlini sivri bir mizahtan geçiren bu benzersiz film, Romanya’nın Oscar adayı oldu.

İLGİ ALANI

8 Haziran 2024, Cumartesi Saat: 15.15

13 Haziran 2024, Pazar Saat:13.00

Yönetmen: Jonathan Glazer

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam

Jonathan Glazer, Martin Amis'in aynı adlı romanından uyarladığı filmde, Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkârlarıyla yaşadığı gündelik hayata odaklanıyor. Ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evlerinde mutlu aile hayatlarını sürdürürken duvarın öte tarafından işkence ve çığlık sesleri yükseliyor. Cannes’da “Büyük Ödül”den sonra Oscar’da “En İyi Uluslararası Film” ödülüne de layık görülen İlgi Alanı, Mica Levi’nin etkileyici müziği ve Łukasz Żal’ın sinematografisiyle, iyi ya da kötü sizinle kalacak bir film