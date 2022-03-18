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İstanbul Modern Sinema’da yönetmenlerin seçtikleri

18 Mart 2022 Cuma 11:26
İstanbul Modern Sinema’da yönetmenlerin seçtikleri

Yönetmenin Seçimi: Nisan Dağ

İstanbul Modern Sinema yeni bir program serisine başlıyor. Bir yönetmenin kariyeri boyunca etkilendiği, ilham aldığı ya da sevdiği filmlerden oluşan “Yönetmenin Seçimi” adlı programın ilk konuğu Nisan Dağ olacak. Yönetmen Dağ’ın seçtiği filmler, 21-31 Mart tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak izlenebilir

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı Mart programında, son günlerde Bir Nefes Daha ve Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi işleriyle adından söz ettiren yönetmen Nisan Dağ’ın seçtiği 5 filmi izleyiciyle buluşturuyor. 

Yönetmenin Seçimi” serisinin ilkinde Nisan Dağ, sinemacılık kariyerini etkileyen beş kadın yönetmenin büyüme hikâyelerini anlattığı filmleri seçti. Dağ’ın seçkisinde Rebecca Thomas’ın Elektrik Çocukları, Elizabeth Wood’un Sıcak Yaz, Josephine Decker’ın Madeline Madeline’i Oynuyor, Jordana Spiro’nun Gece Yaklaşıyor, Carla Simón’un ’93 Yazı adlı filmleri yer alıyor.

Yönetmenin Seçimi: Nisan Dağ”, 21-31 Mart tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak izlenebilir.

“Yönetmenin Seçimi: Nisan Dağ” Programı

’93 Yazı

21-23 Mart

Yönetmen: Carla Simón

Oyuncular: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí

Geçen ay Berlin Film Festivali’nde Alcarràs ile Altın Ayı kazanan Carla Simón’un ilk filmi ’93 Yazı, annesinin ölümünden sonra taşradaki dayısının çiftlik hayatına alışmaya çalışan altı yaşındaki Frida’nın öyküsünü anlatıyor. Otobiyografik öğeler taşıyan filmin 90'larda çekilmiş bir tür “aile videosu” gibi gözükmesini isteyen İspanyol yönetmenin kamerası da gerçekten yaşayan, nefes alan bir gözlemci gibi. Hikâyeyle atmosferi arasında özenli bir denge tutturan, bir çocuğun yalnızlığı ve duygusal karışıklığını şefkatli ve incelikli bir yolla aktaran filmde, özellikle çocuk oyuncuların performansları dikkat çekici.

Madeline Madeline’i Oynuyor 

23-25 Mart

Yönetmen: Josephine Decker

Oyuncular: Helena Howard, Molly Parker, Miranda July

Dünya prömiyerini Sundance’te gerçekleştiren filmin merkezinde psikolojik rahatsızlığıyla uğraşan Madeline karakteri var. Oyunculuğa başladığı doğaçlama tiyatro grubunun yönetmeni, Madeline’i annesiyle (Miranda July) olan zorlu ilişkisini sahnede oynaması konusunda cesaretlendirir. Böylece akıl hastalığıyla ergenlik buhranı, rol ile gerçek hayat dramatik bir şekilde iç içe girer. İçeriği kadar biçimiyle de dikkat çeken, çiğ duyguların sinemanın plastik dünyasında patladığı bu filmin en büyük değeri her şeyden önce başrolündeki Helena Howard.

Sıcak Yaz

25-27 Mart

Yönetmen: Elizabeth Wood

Oyuncular: Morgan Saylor, Brian Marc, Justin Bartha

Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yapan Elizabeth Wood’un bu ilk uzun metrajı, Leah adlı üniversite öğrencisini takip ediyor. Kız arkadaşıyla yeni bir mahalleye taşınan Leah, partilemeyi sever. Evin köşesinde takılan torbacı Blue ile tanışmasıyla uyuşturucu piyasasının içine girer, ancak Blue’nun hapse girmesiyle hayatı daha karmaşık bir yola sapacaktır. New York’un vahşi sokakları, neon ışıklı iç mekanlar, yakın plan çekimleriyle izleyiciye hem özel bir görsel dünya hem de suçun nerede ve kime ait olduğunu sorgulayan eleştirel bir dram sunuyor.

Elektrik Çocukları 

27-29 Mart

Yönetmen: Rebecca Thomas

Oyuncular: Julia Garner, Liam Aiken, Billy Zane

Utah’ın ücra bir bölgesinde yaşayan Mormon cemaatine mensup 15 yaşındaki Rachel, gizlice bulup dinlediği kasetteki bir rock şarkısına aşık olur ve onu söyleyen adamdan hamile kaldığına inanır. Bu mucize bebeğin babasını bulmak üzere ailesinin kamyonunu çalarak Las Vegas’a gider. Kamyonun arkasında küçük kardeşi de vardır. Yönetmenin kendi Mormon geçmişinden izler taşıyan ve hicivle dram arasında, büyüsel gerçeklik de diyebileceğimiz anları olan filmin en güçlü yanı başroldeki Julia Garner. 

Gece Yaklaşıyor

29-31 Mart

Yönetmen: Jordana Spiro

Oyuncular: Jill Rene, Nastashia Fuller, John Earl Jelks

Babası annesini öldürdüğünde çok küçük olan Angel, hayatını babasından öç alma planlarıyla geçirir. Angel’ın 10 yaşındaki kardeşi Abby ile birlikte ıslahevinde başlayan çetin hayat mücadelesini anlatan Gece Yaklaşıyor, güçlü oyunculukları, cesur ve içten senaryosu ve yönetmenin şefkatli anlatımıyla acı tatlı bir büyüme hikâyesi. Dış dünyanın acımasızlığına karşın birbirine sığınan bu iki kız kardeşin dramı ABD toplumunun karanlık tarafına da ayna tutuyor.

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