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İstanbul Modern tüm dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu

Pandemi süresince müzenin dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern, 1 milyonun üzerinde sanatsevere ulaştı

28 Mart 2021 Pazar 12:18
İstanbul Modern tüm dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu

İstanbul Modern tüm dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu

İstanbul Modern, her yaştan izleyiciye yönelik içerikler sunmaya, yetişkin izleyicilerimiz için dijital sergiler, sanat yapıtı çözümlemeleri, sanal sergi turları, film gösterimleri, sanatçılarla söyleşiler gibi pek çok içeriği erişime sunmaya devam ediyor. Müzenin dijital platformlarında sanatla buluşanların sayısı 1 milyonu aştı. 

 Dijital sergiler, sanal turlar, dijital arşiv, küratör yapıt anlatım videoları gibi pek çok içeriği dijital platformları üzerinden erişime sunan İstanbul Modern, sinema, eğitim ve üyelik faaliyetlerini de çevrimiçine taşıdı.

500 çevrimiçi atölye

Pandemide kısıtlamalarına hızla uyum sağlayarak 28 Mart 2020 itibariyla çevrimiçi faaliyetlere başlayan İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü yüzde 80’i devlet okulundaki çocuklara yönelik olmak üzere 500’ü aşkın eğitim programını uyguladı.

Müze, İstanbul’un yanı sıra Mardin’den Trabzon’a Tekirdağ’dan Adana’ya Balıkesir’den Malatya’ya kadar uzanan çalışmalarıyla okullara ulaşarak 15 bine yakın çocuğu sanatla buluşturdu. 

Hafta sonu ve yetişkinlere yönelik düzenlenen atölyelere ise ABD, Belçika, Avusturya, Yunanistan gibi farklı ülkelerden katılımcılar oldu.

Müzenin YouTube kanalı üzerinden her yaştan sanatsevere yönelik özel içerikler yayınlandı. Eğitim uzmanları, çocuklar için evlerinde gerçekleştirebilecekleri pek çok sanatsal etkinlik önerisinin yanı sıra, modern ve çağdaş sanat yapıtlarını çocuklara özel bir dille aktardı. 

Yetişkin izleyiciler için de koleksiyonda yer alan sanat yapıtlarının keyifli ve berrak bir dille çözümlemeleri erişime sunuldu. 

42 bin sinemasever 

İstanbul Modern Sinema’da 7 sinema programını çevrimiçi ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu. Çevrimiçi film ve belgesel gösterimleri, canlı yayınlar, yönetmenlerle söyleşiler başlıkları altında geliştirilen içerikler 42 bin sinemasevere ulaştı. 

Üyelere özel 25 etkinlik 

İstanbul Modern’in üyeleri de çevrimiçi etkinliklerde bir araya geldi. Müzeyi destekleyen üyeler, sanal ortamda gerçekleşen 25 etkinlik ile küratörlü sergi turları, koleksiyoner ve sanatçı atölye ziyaretleri gerçekleştirdi. 

İstanbul Modern Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!
İstanbul Modern Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!
Modern İstanbul | Sanal Dedektifler sanat turunda!
Modern İstanbul | Sanal Dedektifler sanat turunda!
Biz de Varız | Filmler | Yönetmen ve oyuncuları anlatıyor
Biz de Varız | Filmler | Yönetmen ve oyuncuları anlatıyor
İstanbul Modern Sinema | Biz de Varız! 
İstanbul Modern Sinema | Biz de Varız! 
İstanbul Modern 16 yaşında
İstanbul Modern 16 yaşında
İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi | Dünya Diye Bir Yer
İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi | Dünya Diye Bir Yer
İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri
İstanbul Modern Sinema’da Vişegrad Düşleri
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern
Son Güncelleme: 28.03.2021 12:32
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